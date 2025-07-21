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Генеральному директору ДП «Ліси України» повідомили про підозру

Денис Молотов
Денис Молотов
Генеральному директору ДП «Ліси України» повідомили про підозру

Генеральний директор державного підприємства «Ліси України» Юрій Болоховець став фігурантом справи про незаконне збагачення. Його було затримано в понеділок, 21 липня. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко у своєму Telegram-каналі.

Згідно з офіційною інформацією, Болоховець є державним службовцем найвищої категорії «А», а тому на нього покладено особливо високий рівень відповідальності. Йому вже оголошено підозру за статтею 368-5 Кримінального кодексу України — «Незаконне збагачення».

📢 «Викрито одного з ключових фігурантів лісової сфери – генерального директора державного підприємства Ліси України. Він державний службовець категорії “А”. І за цим статусом – особлива відповідальність. Сьогодні йому повідомлено про підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України)», – йдеться в офіційному повідомленні нового очільника Генеральної прокуратури України.

🔹 Що встановило слідство?

За словами Кравченка, у 2021 році, коли Болоховець вже очолював Державне агентство лісових ресурсів, він нібито набув майно на суму понад 10 мільйонів гривень. Ці активи не відповідають офіційним доходам посадовця.

Серед нерухомості, яка фігурує в провадженні, — квартира у Києві вартістю понад 9 мільйонів гривень. Вона оформлена на третю особу, однак, як стверджують слідчі, нею фактично користувався сам Болоховець.

Окрім того, фігурант справи, за версією слідства, причетний до набуття восьми земельних ділянок загальною площею 24 гектари. Загальна вартість активів, які викликають питання, — понад 10,4 мільйона гривень.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомило, що встановлена різниця між задекларованими доходами посадовця та його майновими активами становить близько 7,9 мільйона гривень.

📢 «За даними НАЗК, різниця між офіційними доходами і набутим майном – 7,9 млн грн. Підозрюваного затримано», – зазначив генпрокурор.

🔹 Позиція прокуратури та подальші дії

Як зазначив генпрокурор, справа Болоховця — лише один з епізодів у серії кримінальних проваджень, які стосуються діяльності держпідприємства «Ліси України».

За даними Державного бюро розслідувань, санкція згаданої статті передбачає від 5 до 12 років позбавлення волі. Також передбачено конфіскацію майна. Наразі правоохоронці готують документи для обрання запобіжного заходу.

🔹 Реакція «Лісів України» та спростування

У державному підприємстві підтвердили, що йдеться саме про генерального директора Юрія Болоховця. Однак офіційна позиція установи — справу порушено без достатніх підстав. Там стверджують, що слідство ґрунтується на припущеннях, а не на фактах.

У «Лісах України» наголосили: під час обшуків не було виявлено доказів порушень, а всі активи Болоховця задекларовані у встановленому законом порядку.

Щодо майна, яке використовує родина посадовця, у держпідприємстві заявляють: об’єкти орендуються у реальних власників з офіційно підтвердженими доходами.

Крім того, у заяві йдеться про можливий тиск на Болоховця. У «Лісах України» вважають, що переслідування пов’язане з його принциповою позицією щодо впровадження прозорих ринкових механізмів реалізації деревини та боротьби з тіньовими схемами у галузі.

🔹 Нагадаємо

Це не перший випадок масштабних підозр у системі державного управління. Нагадаємо, нещодавно у Збройних силах України було викрито корупційну схему із закупівлею авіаційних запчастин за завищеними цінами. Сума можливих збитків у тій справі сягає 27 мільйонів гривень.

Також співробітники Служби безпеки України викрили й затримали одного з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. Його підозрюють у веденні бізнесу з Росією та сприянні державі-агресору.

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