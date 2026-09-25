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Сіверськодонецький ЦНАП у Дніпрі надаватиме послуги вдома

Денис Молотов
Денис Молотов
Сіверськодонецький ЦНАП у Дніпрі надаватиме послуги вдома
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

У жовтні 2026 року переселенці із Сіверськодонецької громади, які перебувають у Дніпрі, зможуть отримати окремі адміністративні послуги вдома. Виїзне обслуговування організують для людей, які не можуть самостійно пересуватися через стан здоров’я, а також для жителів віком від 80 років. Про це повідомила Сіверськодонецька міська військова адміністрація (МВА).

Працівники ЦНАПу приїжджатимуть до заявників із «Мобільним кейсом». Завдяки цьому відвідувати центр особисто не потрібно.

Під час виїзного обслуговування можна буде зареєструвати місце проживання та отримати витяг із реєстру територіальної громади.

Як записатися на виїзне обслуговування

☎️ Для отримання послуги необхідний попередній запис за телефоном:

  • +380 50 446 22 40.

📅 Звернення приймають із понеділка по п’ятницю, з 10:00 до 15:00.

⚠️ Послуга призначена для зазначених категорій жителів Сіверськодонецької громади, які нині перебувають у Дніпрі.

Також нагадаємо, що допомога мешканцям Луганщини, які постраждали від війни, стала головною темою онлайн-зустрічі представників обласної державної адміністрації з чеською гуманітарною організацією «Людина в біді». 

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