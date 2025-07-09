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Президент Литви закликав готуватися до реальних російських загроз

Денис Молотов
Денис Молотов
Президент Литви закликав готуватися до реальних російських загроз

Президент Литви Гітанас Науседа попередив союзників, насамперед у Західній та Південній Європі, про серйозність загроз, які несуть плани росії стосовно демократичного світу. Про це він заявив у понеділок, 8 липня, під час виступу перед литовськими дипломатами, повідомляє LRT.lt.

📢 «Агресивні плани росії щодо Заходу — це не просто гучні слова, а реальна загроза. Жодна європейська країна не може почуватися в безпеці, якщо не буде готовою», — наголосив президент.

☝️ На думку Науседи, Литва має продовжувати активну інформаційну дипломатію і переконувати міжнародних партнерів у небезпеці, яку становить кремль.

Президент також звернув увагу на стратегічне значення підтримки України й участі Литви у міжнародних форматах.

📢 «Європі належить узяти на себе велику відповідальність за майбутнє України. Литва готова і далі подавати приклад», — заявив глава держави.

Науседа підкреслив, що без чіткої позиції та єдності союзників російська загроза зростатиме.

Раніше він провів спільну зустріч із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, під час якої сторони обговорили подальшу допомогу Україні та посилення тиску на росію.

📌 Тим часом президент Франції Еммануель Макрон нагадав, що європейці «ніколи не відмовляться від України», оскільки на кону стоїть безпека усього європейського континенту. Європейські лідери дедалі рішучіше говорять про підготовку до війни з росією.

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