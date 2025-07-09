Європа готується до війни з росією: порти резервують місця для техніки

Європейські лідери дедалі рішучіше говорять про підготовку до війни з росією. Підтвердженням цьому стали виступ президента Франції Еммануеля Макрона та стратегічні дії провідних портів Європи. Про це повідомляє газета Le Monde.

📢 «Ми будемо боротися до останньої хвилини, щоб домогтися припинення вогню, почати переговори з метою побудови цього міцного і тривалого миру, тому що на карту в Україні поставлена наша безпека та наші спільні принципи», — заявив Макрон у промові перед членами Палати лордів і Палати громад у Вестмінстерському парламенті.

☝️ Він наголосив, що війна в Україні — це не лише локальний конфлікт, а загроза для стабільності всього континенту. «На карту в Україні поставлена стабільність Європи та мир, яким насолоджувалися цілі покоління європейців», — додав французький лідер.

Тим часом найбільший порт Європи – нідерландський Роттердам – вже практично готовий до військових операцій. За інформацією Financial Times, порт резервує місця для суден із військовими вантажами та розробляє логістику перенаправлення комерційного транспорту у разі повномасштабної війни.

📢 «Не кожен термінал підходить для обробки військових вантажів», — зазначив генеральний директор адміністрації порту Баудевейн Сіменс. За його словами, порт координує дії з бельгійським Антверпеном, зокрема для обробки вантажів із США, Великої Британії та Канади.

🛳️ Контейнерний термінал у Роттердамі наразі є єдиним, де можна безпечно перевантажувати боєприпаси. Крім того, кілька разів на рік тут проходитимуть амфібійні військові навчання.

Сіменс наголосив, що вже мають досвід прийому військової техніки — зокрема, під час війни в Перській затоці у 2003 році. Однак навіть під час холодної війни порт не мав спеціалізованого причалу, на відміну від Антверпена, який і нині регулярно приймає техніку для американських військових у Європі.

На фоні цього уряд Німеччини також збільшує оборонний бюджет. Міністр фінансів Ларс Клінгбайль, презентуючи Бундестагу фінансовий план на 2025 рік, заявив:

📢 «Я знаю, як важко багатьом людям змиритися з тим, що війна повернулася в Європу. Але наша власна сила є необхідною умовою для того, щоб ми могли повернутися до справжнього миру в Європі, де кордони не можуть бути змінені силою».

☝️ За словами міністра, роки бюджетної економії «паралізували» німецькі збройні сили, і тепер необхідні масштабні інвестиції.

📢 «Ми не хочемо, щоб хоч одна дитина в нашій країні коли-небудь відчула війну, і ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб цього досягти», — наголосив Клінгбайль.

👉 Також нагадаємо, що Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив, що нині немає ознак того, що російський диктатор володимир путін має намір нападати на Естонію. Але, ризик зростає у перспективі п’яти-семи років.