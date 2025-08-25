Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере прибув до Києва

Вранці 25 серпня до Києва прибув прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере. Про його приїзд повідомив у соцмережі Х (колишній Twitter) міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, норвезький урядовець приїхав для проведення переговорів із шостим президентом України Володимиром Зеленським.

📢 «Сьогодні вранці разом з Андрієм Єрмаком ми зустрічали прем’єр-міністра Йонаса Гара Стере на вокзалі Києва. Норвегія – один із наших найближчих союзників. Візит прем’єр-міністра для переговорів із президентом Володимиром Зеленським – це сильний знак солідарності та підтримки нашого народу», – зазначив глава МЗС.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак також підтвердив прибуття очільника норвезького уряду. У своєму Телеграмі він оприлюднив відео зустрічі на вокзалі.

📢 «Для нас важливо відчувати підтримку справжніх союзників. Норвегія завжди поруч із нашим народом, суттєво допомагає оборонці, і ми цінуємо цю надійну солідарність», – підкреслив Єрмак.

На час візиту в центрі Києва було запроваджено тимчасові обмеження руху транспорту. Управління державної охорони України ще напередодні попереджало про заходи безпеки у столиці, пов’язані з перебуванням іноземних делегацій.

✅ Норвегія стабільно залишається серед ключових партнерів України у військовій та гуманітарній сферах. Лише днями стало відомо, що країна виділила близько 700 мільйонів доларів на посилення української протиповітряної оборони. Ці кошти підуть на закупівлю систем Patriot та NASAMS, а також на придбання сучасних радарів.

💪 Візит Йонаса Гара Стере до Києва став не лише політичним сигналом солідарності, а й підтвердженням практичної підтримки України у найкритичніші моменти.