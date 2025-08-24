Норвегія виділила $696 млн на системи Patriot і радари для України

Неділя, 24 Серпня, 2025
Денис Молотов
Уряд Норвегії оголосив про масштабну оборонну допомогу Україні. Як повідомив прем’єр-міністр Йонас Гар Стере 24 серпня, Осло виділить близько 7 млрд норвезьких крон, що дорівнює приблизно $696 млн, на постачання сучасних систем протиповітряної оборони.

📢 «Разом з Німеччиною ми зараз забезпечуємо отримання Україною потужних систем протиповітряної оборони. Німеччина та Норвегія дуже тісно співпрацюють, щоб підтримати Україну в боротьбі за захист країни та захист цивільного населення від російських повітряних атак», – заявив Стере.

Йдеться про фінансування двох батарей систем «Patriot», включно з ракетами до них. Крім того, Норвегія бере на себе частину витрат на закупівлю сучасних радарів від німецької компанії Hensoldt. А також систем ППО NASAMS виробництва Kongsberg.

Такі поставки посилять багаторівневу оборону українського неба, що особливо важливо на тлі безперервних ракетних і дронових атак з боку росії.

Цей крок став черговим підтвердженням довгострокової підтримки України з боку Норвегії.

  • 👉 Зазначимо, що Норвегія разом зі Швецією та Данією планує спрямувати близько 5 млрд норвезьких крон (приблизно $486 млн) на спільну ініціативу НАТО. Вона передбачає постачання американської зброї Україні, що значно підвищить оборонні можливості Збройних сил.
  • ☝️ Також раніше стало відомо, що Норвегія інвестує 6,5 мільярда крон (понад 550 мільйонів євро) в закупівлю БпЛА для України.

Завдяки партнерству з Німеччиною та іншими союзниками Осло демонструє готовність не лише фінансово підтримувати Київ, а й брати участь у комплексному переозброєнні української армії.

Аналітики відзначають, що об’єднані європейські зусилля з постачання Patriot, NASAMS та радарів створять додатковий щит для українських міст. Це допоможе уберегти й критичну інфраструктуру.

