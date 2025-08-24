Норвегія виділила $696 млн на системи Patriot і радари для України

Уряд Норвегії оголосив про масштабну оборонну допомогу Україні. Як повідомив прем’єр-міністр Йонас Гар Стере 24 серпня, Осло виділить близько 7 млрд норвезьких крон, що дорівнює приблизно $696 млн, на постачання сучасних систем протиповітряної оборони.

📢 «Разом з Німеччиною ми зараз забезпечуємо отримання Україною потужних систем протиповітряної оборони. Німеччина та Норвегія дуже тісно співпрацюють, щоб підтримати Україну в боротьбі за захист країни та захист цивільного населення від російських повітряних атак», – заявив Стере.

Йдеться про фінансування двох батарей систем «Patriot», включно з ракетами до них. Крім того, Норвегія бере на себе частину витрат на закупівлю сучасних радарів від німецької компанії Hensoldt. А також систем ППО NASAMS виробництва Kongsberg.

Такі поставки посилять багаторівневу оборону українського неба, що особливо важливо на тлі безперервних ракетних і дронових атак з боку росії.

Цей крок став черговим підтвердженням довгострокової підтримки України з боку Норвегії.

👉 Зазначимо, що Норвегія разом зі Швецією та Данією планує спрямувати близько 5 млрд норвезьких крон (приблизно $486 млн) на спільну ініціативу НАТО. Вона передбачає постачання американської зброї Україні, що значно підвищить оборонні можливості Збройних сил.

на спільну ініціативу НАТО. Вона передбачає постачання американської зброї Україні, що значно підвищить оборонні можливості Збройних сил. ☝️ Також раніше стало відомо, що Норвегія інвестує 6,5 мільярда крон (понад 550 мільйонів євро) в закупівлю БпЛА для України.

Завдяки партнерству з Німеччиною та іншими союзниками Осло демонструє готовність не лише фінансово підтримувати Київ, а й брати участь у комплексному переозброєнні української армії.

Аналітики відзначають, що об’єднані європейські зусилля з постачання Patriot, NASAMS та радарів створять додатковий щит для українських міст. Це допоможе уберегти й критичну інфраструктуру.