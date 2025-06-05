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Повітряні сили збили 74 дрони під час масованої атаки рф

Денис Молотов
Денис Молотов
Повітряні сили збили 74 дрони під час масованої атаки рф

У ніч на четвер, 5 червня, росія здійснила масовану атаку дронами та ракетою по території України. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, ворог запустив 103 безпілотники різних типів та одну балістичну ракету типу Іскандер-М/KN-23.

🚀 Атака здійснювалась із різних напрямків:
      • Курськ;
      • Орел;
      • Міллерово;
      • Приморсько-Ахтарськ;
      • Чауда в тимчасово окупованому Криму;
      • а також із Ростовської області (ракетний пуск).

📍 Основними напрямками удару стали Чернігівська, Харківська та Одеська області.

Повітряні сили збили 74 дрони під час масованої атаки рф🛡️ Для відбиття повітряного удару були залучені:
      • авіація;
      • зенітні ракетні війська;
      • підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ);
      • мобільні вогневі групи;
      • підрозділи безпілотних систем.

📢 «Станом на 10:00 протиповітряною обороною знешкоджено 74 безпілотники типу Shahed та інших типів. З них:
28 збито вогневими засобами ураження,
46 втратили керування або були подавлені РЕБ», – йдеться у зведенні Повітряних сил.

Попри ефективну роботу ППО, зафіксовано влучання ворожих засобів у 16 населених пунктах.

📌 Раніше повідомлялось, що внаслідок нічної атаки по Харкову виникла пожежа у багатоповерхівці. За останніми даними, постраждали 19 людей, серед них четверо дітей. Окрім того, БпЛА завдали ударів по селищу Пісочин, де виникла пожежа у житловому секторі, а також по території підприємства в смт Васищеве.

📌 У Прилуках Чернігівської області внаслідок влучання дронів загинули п’ятеро людей, серед яких родина начальника пожежної частини: дружина, донька – поліцейська та її однорічна дитина. Щонайменше шість ворожих дронів атакували житлову забудову Прилук. Потужні вибухи зруйнували приватні будинки.

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