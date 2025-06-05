Атака дронами на Харків: постраждали 19 людей, зруйновано житло, сталися пожежі

У ніч проти четверга, 5 червня, Харків знову зазнав масованої ворожої атаки. Начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов оприлюднив фото наслідків нічного обстрілу у Telegram та повідомив про постраждалих.

📢 «Внаслідок російських ударів 17 людей зазнали поранень, серед них – вагітна жінка, діти та 93-річна жінка», – зазначив посадовець. За його словами, удари безпілотників спричинили серйозні руйнування: пошкоджені фасади багатоповерхівок, вибиті вікна та знищено житло мешканців. – «Чергова важка і безсонна ніч для харків’ян», – підсумував Синєгубов.

Інформацію про наслідки атаки також підтвердила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС). За її даними, ворог ударив дронами-камікадзе по житловому сектору Слобідського району міста.

📢 «В результаті влучань сталися пошкодження багатоповерхових житлових будинків, легкових автомобілів, зафіксовано три осередки пожеж. Горіли квартира на 17 поверсі сімнадцятиповерхівки, ще одна – на другому поверсі п’ятиповерхового будинку, а також підвальне приміщення. Зайнялися і три легкових авто», – повідомили в ДСНС.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки дронами на Харків постраждали 17 людей, з них – четверо дітей. До ліквідації наслідків залучено підрозділи ДСНС, включно з піротехніками, кінологами та психологами. Також на місце прибув автобус швидкого реагування Харківської міської ради.

Окрім того, БпЛА завдали ударів по селищу Пісочин, де виникла пожежа у житловому секторі, а також по території підприємства в смт Васищеве. Займання вдалося оперативно ліквідувати силами місцевих вогнеборців.

Протягом минулої доби під обстрілами опинились Харків та ще три населені пункти області. Загалом у місті поранення отримали 19 людей, серед яких – 7-річний хлопчик, 9-річна дівчинка та дві 13-річні дівчинки. У місті Ізюм через вибух невстановленого предмета постраждав 38-річний чоловік.

Зафіксовано використання семи БпЛА по Київському та Слобідському районах Харкова.

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💥 Загалом по регіону противник застосував різні види озброєння, зокрема:

1 ракету «Іскандер-М»; 2 ракети Х-35; 1 ракету (тип уточнюється); 2 керовані авіабомби (КАБ); 8 дронів-камікадзе «Герань-2»; 8 БпЛА типу «Шахед»; 7 БпЛА невстановленого типу; 1 FPV-дрон.



Внаслідок ударів пошкоджено або знищено низку об’єктів цивільної інфраструктури. У Харкові постраждали житлові будинки, автозаправка та п’ять автомобілів. У Куп’янському районі пошкоджено приватну оселю.

🔻 Загалом за добу в зоні бойових дій зафіксовано 169 зіткнень із противником. На Харківському напрямку сталося чотири боєзіткнення в районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Кам’янки. На Куп’янському напрямку противник двічі атакував українські позиції – усі штурми були відбиті силами оборони поблизу села Загризове.

☝️ Також нагадаємо, що в ніч на середу, 4 червня, російські війська атакували Лебединську громаду Сумської області, влучивши 12 дронами по одному з місцевих підприємств.