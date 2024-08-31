Повітряні Сили повідомили про дивний момент російської атаки дроанми

У ніч на 31 серпня російські загарбники знову здійснили масштабну атаку на Україну, використовуючи ракети та ударні дрони типу «Shahed». Проте, цього разу зазначається, що понад два десятки ворожих безпілотників впали без зовнішнього впливу. Про це інформують Повітряні сили ЗСУ в суботу, 31 серпня.

За інформацією відомства, російські війська здійснили запуск балістичної ракети «Іскандер-М» з Воронезької області, а також випустили чотири зенітні керовані ракети С-300 з території окупованої Донеччини. Крім того, з Курської області на росії було відправлено 52 ударні дрони типу «Shahed-131/136».

Для відбиття атаки були залучені сили авіації, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, а також мобільні вогневі групи у Київській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській та Сумській областях.

Особливу увагу привертає факт, що понад два десятки безпілотників ворога впали без стороннього втручання (самостійно).

📢 «В результаті протиповітряного бою збито 24 ударних БпЛА “Shahed-131/136”, 25 – локаційно втрачені (упали самостійно). Два безпілотники полетіли в напрямку росії, ще один – в Білорусь», – зазначили в повідомленні Повітряні Сили ЗСУ.

👉 Нагадаємо, що під час попередньої атаки російський дрон “Shahed” вперше був збитий авіацією на території Білорусі. Туди він залетів після чергового масованого російського удару по Україні.