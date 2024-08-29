Нічна російська атака: п’ять ракет та 74 БпЛА типу «Shahed-131/136»

У ніч на 29 серпня російські війська здійснили атаку на Україну, використавши три керовані авіаційні ракети Х-59/69. Також було застосовано дві ракети, тип яких наразі встановлюється. Запуск здійснювався з території Курської та Бєлгородської областей. Крім цього, було запущено 74 ударних безпілотних літальних апарати (БпЛА) типу Shahed-131/136 з районів Приморсько-Ахтарська, Курська та Єйська. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ в четвер, 29 серпня.

📢 «До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. У результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 60 ударних БпЛА Shahed-131/136. Ще 14 ударних БпЛА локаційно втрачені (впали) на території України», – йдеться у повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала в межах Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської, Сумської та Донецької областей.

О 5:00 ранку 29 серпня уламки одного зі збитих «шахедів» впали на дитячий майданчик у Дніпровському районі Києва, а також вибухи пролунали у Голосіївському та Деснянському районах столиці.

Під час чергової атаки рф, один із БпЛА типу «шахед» потрапив на територію Білорусі в Єльському районі Гомельської області. У відповідь Білорусь вперше від початку повномасштабної війни використала авіацію для збиття російського дрона.

👉 Нагадаємо, раніше повідомлялось: Україна прагне, щоб Польща збивала російські ракети чи дрони, які летять в бік їхньої країни, і потребує підтримки партнерів щодо цього. Про це заявив міністр закордонних справ України.