Повідомлено «гауляйтеру лнр» Пасічнику нову підозру

Служба безпеки України зібрала нові докази злочинної діяльності Леоніда Пасічника — керівника так званої окупаційної влади «лнр». Цього разу йдеться про його участь у діях, які підпадають під кваліфікацію державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану. Про це повідомили в пресслужбі СБУ Луганської області в четвер, 7 серпня.

Згідно з матеріалами слідства, вже з початку повномасштабного вторгнення рф, тобто з 24 лютого 2022 року, Пасічник систематично співпрацював з ворожими військами, надаючи їм пряму допомогу в бойових діях проти України.

Зокрема, слідчі встановили, що керівник окупаційної адміністрації проводив робочі зустрічі з представниками командування збройних сил рф. У ході таких координаційних нарад він погоджував оперативні плани наступу, допомагав планувати атаки на позиції Збройних сил України, а також передавав російським військовим інформацію про розташування українських підрозділів у регіоні.

Крім того, задокументовано, що Пасічник надавав окупантам матеріально-технічну підтримку. Йдеться про забезпечення військовою технікою, транспортними засобами, продовольством, пальним, засобами зв’язку, боєприпасами й навіть створення логістичної інфраструктури на захоплених територіях Луганської області. Основні бойові дії, в яких він брав участь, відбувалися поблизу Сіверськодонецька, Лисичанська, Попасної та інших населених пунктів.

Наразі встановлено, що фігурант продовжує допомагати військовим підрозділам рф, які безпосередньо беруть участь у бойових діях проти України, — зокрема шляхом забезпечення їх технікою, спорядженням та іншим майном.

СБУ заочно оголосила Пасічнику підозру за ч. 2 ст. 111 КК України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Як раніше повідомлялося, у жовтні 2024 року окупаційного «лідера» вже було заочно засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна за першу справу щодо злочинів проти державності України.

👉 Джерело вироку – посилання

Окрім нової підозри, проти Пасічника тривають розслідування у межах кількох кримінальних проваджень, відкритих за наступними статтями:

ч. 1 ст. 109 ККУ — умисні дії, спрямовані на зміну меж території України та порушення конституційного ладу, вчинені у змові групою осіб;

ч. 1 ст. 111 ККУ — державна зрада;

ч. 1 ст. 258-3 ККУ — керівництво терористичною організацією.

Оперативно-слідчі заходи продовжують проводити співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

☝️ Також нагадаємо, що Служба безпеки України встановила нові факти злочинної діяльності колишнього депутата Луганської облради, пов’язаного з проросійськими партіями, який нині очолює окупаційне утворення на тимчасово захопленій території (ТОТ) України.