Повідомлено «гауляйтеру лнр» Пасічнику нову підозру

Служба безпеки України зібрала нові докази злочинної діяльності Леоніда Пасічника — керівника так званої окупаційної влади «лнр». Цього разу йдеться про його участь у діях, які підпадають під кваліфікацію державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану. Про це повідомили в пресслужбі СБУ Луганської області в четвер, 7 серпня.

Згідно з матеріалами слідства, вже з початку повномасштабного вторгнення рф, тобто з 24 лютого 2022 року, Пасічник систематично співпрацював з ворожими військами, надаючи їм пряму допомогу в бойових діях проти України.

Зокрема, слідчі встановили, що керівник окупаційної адміністрації проводив робочі зустрічі з представниками командування збройних сил рф. У ході таких координаційних нарад він погоджував оперативні плани наступу, допомагав планувати атаки на позиції Збройних сил України, а також передавав російським військовим інформацію про розташування українських підрозділів у регіоні.

Крім того, задокументовано, що Пасічник надавав окупантам матеріально-технічну підтримку. Йдеться про забезпечення військовою технікою, транспортними засобами, продовольством, пальним, засобами зв’язку, боєприпасами й навіть створення логістичної інфраструктури на захоплених територіях Луганської області. Основні бойові дії, в яких він брав участь, відбувалися поблизу Сіверськодонецька, Лисичанська, Попасної та інших населених пунктів.

Повідомлено «гауляйтеру лнр» Пасічнику нову підозруНаразі встановлено, що фігурант продовжує допомагати військовим підрозділам рф, які безпосередньо беруть участь у бойових діях проти України, — зокрема шляхом забезпечення їх технікою, спорядженням та іншим майном.

СБУ заочно оголосила Пасічнику підозру за ч. 2 ст. 111 КК України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Як раніше повідомлялося, у жовтні 2024 року окупаційного «лідера» вже було заочно засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна за першу справу щодо злочинів проти державності України.
👉 Джерело вироку – посилання

Окрім нової підозри, проти Пасічника тривають розслідування у межах кількох кримінальних проваджень, відкритих за наступними статтями:
  • ч. 1 ст. 109 ККУ — умисні дії, спрямовані на зміну меж території України та порушення конституційного ладу, вчинені у змові групою осіб;
  • ч. 1 ст. 111 ККУ — державна зрада;
  • ч. 1 ст. 258-3 ККУ — керівництво терористичною організацією.

Оперативно-слідчі заходи продовжують проводити співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

☝️ Також нагадаємо, що Служба безпеки України встановила нові факти злочинної діяльності колишнього депутата Луганської облради, пов’язаного з проросійськими партіями, який нині очолює окупаційне утворення на тимчасово захопленій території (ТОТ) України.

