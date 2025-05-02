Посівна-2025: в Україні вже засіяно понад 3,25 млн га ярових культур

В Україні триває весняна посівна-2025. Станом на 2 травня аграрії вже засіяли 3,25 млн гектарів яровими зерновими та зернобобовими культурами. Як повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства, це на 6,1% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

☝️ Найбільші площі наразі відведено під:

кукурудзу — 1,919 млн га (проти 705 тис. га тижнем раніше), ячмінь — 715,2 тис. га (702,1 тис. га минулого тижня), пшеницю — 207,9 тис. га (199,8 тис. га), горох — 205,7 тис. га (201,8 тис. га), овес — 156 тис. га (154,2 тис. га), гречку — 7 тис. га, просо — 6 тис. га.



💢 Лідери серед регіонів за темпами посіву:

Полтавська область : 429,6 тис. га (зокрема 343,1 тис. га кукурудзи, 69,1 тис. га ячменю, 9,6 тис. га гороху, 4,5 тис. га пшениці та 3,1 тис. га вівса);

: 429,6 тис. га (зокрема 343,1 тис. га кукурудзи, 69,1 тис. га ячменю, 9,6 тис. га гороху, 4,5 тис. га пшениці та 3,1 тис. га вівса); Кіровоградська область : 300,5 тис. га (238,3 тис. га кукурудзи, 35,4 тис. га ячменю, 18,7 тис. га гороху, 3 тис. га пшениці, 0,5 тис. га вівса);

: 300,5 тис. га (238,3 тис. га кукурудзи, 35,4 тис. га ячменю, 18,7 тис. га гороху, 3 тис. га пшениці, 0,5 тис. га вівса); Київська область : 241,6 тис. га (163 тис. га кукурудзи, 40,4 тис. га ячменю, 25 тис. га пшениці, 4,5 тис. га гороху, 5 тис. га вівса);

: 241,6 тис. га (163 тис. га кукурудзи, 40,4 тис. га ячменю, 25 тис. га пшениці, 4,5 тис. га гороху, 5 тис. га вівса); Сумська область : 225,8 тис. га (168,7 тис. га кукурудзи, 21,5 тис. га пшениці, 18,2 тис. га ячменю, 9,8 тис. га вівса, 5,8 тис. га гороху);

: 225,8 тис. га (168,7 тис. га кукурудзи, 21,5 тис. га пшениці, 18,2 тис. га ячменю, 9,8 тис. га вівса, 5,8 тис. га гороху); Черкаська область: 217,3 тис. га (179,1 тис. га кукурудзи, 30,2 тис. га ячменю, 5 тис. га гороху, 2 тис. га пшениці, 0,8 тис. га вівса).

🌻 Паралельно триває посів технічних культур. Наразі вони займають площу 3,432 млн га, зокрема:

соняшник — 2,3648 млн га, соя — 729,2 тис. га, цукрові буряки — 217,3 тис. га.



📅 Загалом у 2025 році планується засіяти понад 5,7 млн га ярових зернових та зернобобових культур, що відповідає рівню минулого року.

⚠️ Головною відмінністю цьогорічної кампанії стане збільшення посівних площ під ярову пшеницю на 28% — до 222,8 тис. га.

☝️ Нагадаємо, що Європейська комісія не планує подовжувати дію режиму автономних торговельних заходів (АТЗ) для України (так званий “торговельний безвіз”). Ці заходи тимчасово спрощували доступ українських товарів до ринку Євросоюзу.