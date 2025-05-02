П’ятниця, 2 Травня, 2025
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Посівна-2025: в Україні вже засіяно понад 3,25 млн га ярових культур

Денис Молотов
Денис Молотов
Посівна-2025: в Україні вже засіяно понад 3,25 млн га ярових культур

В Україні триває весняна посівна-2025. Станом на 2 травня аграрії вже засіяли 3,25 млн гектарів яровими зерновими та зернобобовими культурами. Як повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства, це на 6,1% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

☝️ Найбільші площі наразі відведено під:
      • кукурудзу — 1,919 млн га (проти 705 тис. га тижнем раніше),
      • ячмінь — 715,2 тис. га (702,1 тис. га минулого тижня),
      • пшеницю — 207,9 тис. га (199,8 тис. га),
      • горох — 205,7 тис. га (201,8 тис. га),
      • овес — 156 тис. га (154,2 тис. га),
      • гречку — 7 тис. га,
      • просо — 6 тис. га.
💢 Лідери серед регіонів за темпами посіву:
  • Полтавська область: 429,6 тис. га (зокрема 343,1 тис. га кукурудзи, 69,1 тис. га ячменю, 9,6 тис. га гороху, 4,5 тис. га пшениці та 3,1 тис. га вівса);
  • Кіровоградська область: 300,5 тис. га (238,3 тис. га кукурудзи, 35,4 тис. га ячменю, 18,7 тис. га гороху, 3 тис. га пшениці, 0,5 тис. га вівса);
  • Київська область: 241,6 тис. га (163 тис. га кукурудзи, 40,4 тис. га ячменю, 25 тис. га пшениці, 4,5 тис. га гороху, 5 тис. га вівса);
  • Сумська область: 225,8 тис. га (168,7 тис. га кукурудзи, 21,5 тис. га пшениці, 18,2 тис. га ячменю, 9,8 тис. га вівса, 5,8 тис. га гороху);
  • Черкаська область: 217,3 тис. га (179,1 тис. га кукурудзи, 30,2 тис. га ячменю, 5 тис. га гороху, 2 тис. га пшениці, 0,8 тис. га вівса).

🌻 Паралельно триває посів технічних культур. Наразі вони займають площу 3,432 млн га, зокрема:

      • соняшник — 2,3648 млн га,
      • соя — 729,2 тис. га,
      • цукрові буряки — 217,3 тис. га.

📅 Загалом у 2025 році планується засіяти понад 5,7 млн га ярових зернових та зернобобових культур, що відповідає рівню минулого року.

⚠️ Головною відмінністю цьогорічної кампанії стане збільшення посівних площ під ярову пшеницю на 28% — до 222,8 тис. га.

☝️ Нагадаємо, що Європейська комісія не планує подовжувати дію режиму автономних торговельних заходів (АТЗ) для України (так званий “торговельний безвіз”). Ці заходи тимчасово спрощували доступ українських товарів до ринку Євросоюзу.

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