Єврокомісія не продовжуватиме «торговельний безвіз» для України

Європейська комісія не планує подовжувати дію режиму автономних торговельних заходів (АТЗ) для України (так званий “торговельний безвіз”). Ці заходи тимчасово спрощували доступ українських товарів до ринку Євросоюзу. Натомість Брюссель готує перехід до нової схеми співпраці в межах уже чинної глибокої та всеосяжної угоди про вільну торгівлю (ГВЗВТ) між Україною та Євросоюзом. Про це повідомив речник Єврокомісії Олоф Гілл під час брифінгу 30 квітня, передає Європейська правда.

📢 «Ми маємо намір забезпечити плавний перехід до нового режиму, де всі торговельні домовленості будуть закріплені в глибокій та всеосяжній угоді про вільну торгівлю, яку ми маємо з Україною», — наголосив Гілл.

Йдеться про те, що режим АТЗ, який діє до 5 червня 2025 року та передбачає скасування більшості митних бар’єрів, не буде подовжено. Втім, самі торговельні преференції не зникнуть: вони стануть частиною структурованого підходу в межах угоди про вільну торгівлю (ГВЗВТ).

📢 «Таким чином, ми маємо намір здійснити перехід, який дозволить дії АТЗ закінчитися, після чого всі деталі лібералізації будуть запрограмовані у ГВЗВТ», — додав речник.

На запитання щодо термінів початку цього переходу, Гілл відповів, що не може назвати точну дату. Але посадовець запевнив: «Це станеться незабаром і відбуватиметься у структурований спосіб, щоб не залишалося місця для сумнівів».

📢 «Ми збираємося забезпечити, щоб не було потреби у відкаті назад. Ми запровадимо процес, щоб після закінчення терміну дії АТЗ спосіб, у який ми торгуємо з Україною на двосторонній основі, був повністю інтегрований у нашу ГВЗВТ», — підкреслив Гілл.

📌 Раніше також вже повідомлялося, що ЄС не має наміру автоматично подовжувати режим торговельних преференцій для України. Його дія завершується вже 5 червня 2025 року.

☝️ Нагадаємо, що режим АТЗ вперше було запроваджено у травні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення рф. У рамках цієї ініціативи ЄС тимчасово скасував усі мита та квоти на український експорт. Надалі дію заходів продовжували у 2023 та 2024 роках.