Понад 70 дронів за ніч: які регіони опинилися під ударом

У ніч проти 23 липня росія завдала масштабної атаки по території України із застосуванням ударних безпілотників (БпЛА). За інформацією Повітряних сил ЗСУ, загалом агресор використав 71 ударний дрон, зокрема «Shahed» та інші безпілотники-імітатори різних типів.

Протиповітряна оборона України змогла знешкодити 27 безпілотників. Ще 18 ворожих БпЛА були подавлені засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Переважно атака охопила північні, східні та центральні області. Під вогнем опинилися Дніпропетровська, Сумська, Харківська та Черкаська області. Зафіксовано 26 влучань по 14 різних локаціях. Крім того, у пʼяти випадках уламки збитих дронів упали на території населених пунктів або цивільних обʼєктів.

☝️ Нагадуємо, що внаслідок нічних атак у Кривому Розі постраждали житлові будинки, промислові об’єкти та енергетична інфраструктура.

Також ввечері 22 липня дрони вдарили по селищу Великий Бурлук на Харківщині — тоді спалахнула велика пожежа на території місцевого ринку.