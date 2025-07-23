Атака БпЛА: Кривий Ріг і Синельниківський район під ударами

Кривий Ріг та інші населені пункти Дніпропетровщини зазнали чергової повітряної атаки російських безпілотників. Унаслідок нічного удару, що стався 23 липня, зруйновано приватні помешкання, промислові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури. Про наслідки повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

За його словами, протиповітряна оборона (ППО) знищила вісім ворожих дронів. Водночас кілька БпЛА змогли подолати захист і завдали збитків на землі.

📢 «Вночі область пережила чергову атаку БпЛА. Вісім безпілотників, за даними ПвК, захисники неба збили», – йдеться у повідомленні.

⚠️ У Кривому Розі внаслідок ударів частково зруйновано один приватний будинок. Ще чотири зазнали пошкоджень. Вогнем охопило об’єкти на території, яка раніше не використовувалася. Також зайнялися приватне підприємство та ділянка з сонячними панелями. Пожежі оперативно ліквідовано. Разом з тим пошкоджень зазнало і промислове підприємство в місті.

⚠️ Ситуація у Синельниківському районі також виявилася складною. Там дрон влучив по фермерському господарству. Внаслідок атаки знищено або пошкоджено сільськогосподарську техніку, зокрема трактори та комбайни. Крім того, загорілася територія підприємства. Зачепило й цивільну інфраструктуру. Зруйновано магазин, сільську амбулаторію, спортивний зал, школу, культурний осередок і будівлю місцевої адміністрації.

📌 У Кривому Розі організовано термінову допомогу постраждалим. Від ранку в місті діють два спеціальні штаби. Вони займаються координацією відновлення та підтримкою мешканців, які втратили житло чи зазнали матеріальних збитків. За даними міської влади, наразі в місті підтверджено пошкодження щонайменше восьми приватних будинків. Також постраждало близько півтора десятка багатоквартирних.

Подолання наслідків ворожого удару

Місцевим мешканцям вже видають необхідні матеріали для тимчасового ремонту. Люди отримують дерев’яні дошки, листи ОСБ та поліетиленову плівку. Крім того, органи місцевого самоврядування приймають заяви на отримання фінансової допомоги. Також громадянам доступна державна програма відшкодування збитків – «єВідновлення».

Роботи на місцях тривають. Комунальні служби та спеціальна техніка прибирають наслідки обстрілів. У низці локацій відновлюють зв’язок і комунікації. Пошкодження зафіксовано не лише в житловому секторі, а й на об’єктах інфраструктури – серед них спорткомплекс, адміністративна будівля та храм.

Сергій Лисак закликав мешканців не втрачати віри, попри черговий напад з боку Росії. Він наголосив, що об’єднаність та взаємна підтримка сьогодні є ключовими факторами виживання і відновлення.

Ця атака стала черговою в серії обстрілів по цивільних об’єктах. Напередодні, 22 липня, ворожі безпілотники вдарили по селищу Великий Бурлук у Харківській області. Там спалахнула масштабна пожежа на території ринку, пошкоджено поштове відділення. Одна жінка постраждала психологічно.

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❗ росія систематично атакує мирні населені пункти, знищуючи об’єкти, які будувалися роками. Проте українці продовжують чинити спротив і працюють над відновленням кожного зруйнованого метра.

👉 Також нагадаємо, що ввечері 22 липня російські безпілотники атакували селище Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області. Внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа на місцевому ринку.