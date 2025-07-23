Великий Бурлук: після удару дронів рф знищено ринок

Увечері 22 липня російські безпілотники атакували селище Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області. Внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа на місцевому ринку. Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківської області.

За даними рятувальників, займання охопило близько 500 квадратних метрів торговельних павільйонів. Також пошкоджено будівлю поштового відділення та низку інших об’єктів на території ринку.

📢 «Унаслідок ворожого удару виникла масштабна пожежа, яку вдалося оперативно ліквідувати», – зазначили у ДСНС.

У результаті атаки постраждала одна жінка. Медики діагностували у неї гостру реакцію на стрес.

1 з 8

☝️ Нагадаємо:

Останніми днями Харківщина зазнає інтенсивних атак. Зокрема, 18 липня російські війська обстріляли житловий район у Чугуєві, поранивши чотирьох людей.

Також у ніч проти 22 липня у Кривому Розі пролунала серія вибухів — внаслідок атаки безпілотників було зафіксовано кілька влучань.