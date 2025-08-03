Події за минулу добу на Луганщині – ОВА

За минулу добу на Луганщині російські загарбники здійснили 19 штурмів, у передмісті Луганська горів сміттєвий полігон, а у рф оголосили про намір заповнити 9000 культурних вакансій на окупованих територіях України. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

ℹ️ Штурми та обстріли:

💥 На Лиманському напрямку протягом минулої доби російські війська здійснили 19 спроб штурму українських позицій. Крім того, було зафіксовано 18 обстрілів зі ствольної артилерії та два удари із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

🛫 Противник також активно використовував безпілотники. Загалом зафіксовано 110 випадків застосування БпЛА, зокрема FPV-дронів.

ℹ️ Пожежа на полігоні поблизу Луганська:

🔥 У місті Олександрівськ, що розташоване поблизу тимчасово окупованого Луганська, спалахнула масштабна пожежа на сміттєвому полігоні. Туди вже близько 50 років звозять тверді побутові відходи.

Об’єкт мав бути виведений з експлуатації, проте залишається в користуванні, адже будівництво нових полігонів, яке анонсували в так званій «лнр» ще у 2022 році, так і не розпочалося.

ℹ️ Культурні вакансії під примус:

На росії заявили про намір до 2030 року заповнити 9000 вакантних посад у сфері культури, зокрема й на окупованих територіях України.

Загарбниками передбачається, що охочим працювати у селах і малих містах пропонуватимуть стимулюючі доплати за п’ятирічну відпрацьовану каденцію.

У самій так званій «лнр» переважна більшість сільських клубів нині або не працюють, або були зруйновані внаслідок дій російської армії. Спостерігається занепад та деградація.

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки України повідомила про завершення досудового розслідування у справі трьох осіб, які входили до складу так званої «народної ради лнр» та сприяли окупаційній владі рф на Луганщині.