Неділя, 3 Серпня, 2025
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Скеровано до суду справи трьох колаборантів із «парламенту лнр»

Денис Молотов
Денис Молотов
Скеровано до суду справи трьох колаборантів із «парламенту лнр»

Служба безпеки України повідомила про завершення досудового розслідування у справі трьох осіб, які входили до складу так званої «народної ради лнр» та сприяли окупаційній владі рф на Луганщині. Про це інформує пресслужба СБУ в Луганській області.

📢 «Усіх трьох підозрюють у колабораційній діяльності за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Обвинувальні акти вже передано до суду, фігурантів оголошено в розшук», — зазначили у СБУ.

До обвинувачених належать двоє так званих «депутатів» від прокремлівської партії «єдіная росія» та ще один — «керівник апарату парламенту лнр».

ℹ️ Одна з фігуранток уже раніше отримала заочне покарання — її засуджено до 15 років ув’язнення за організацію псевдореферендуму на тимчасово окупованій частині Луганщини восени 2022 року. (детальніше за 👉 посиланням).

ℹ️ Другий підозрюваний ще до початку повномасштабного вторгнення рф активно співпрацював із загарбниками. Колаборант організовував молодіжні проросійські заходи для пропагандистських медіа, працював «помічником депутата» та згодом «радником голови народної ради». Наразі він відповідальний за втягування молоді окупованого регіону у проєкти країни-агресора.

ℹ️ Третій фігурант, який до 2014 року обіймав посаду юриста в обласній раді, після захоплення Луганщини добровільно перейшов на бік ворога. Відтоді займав низку керівних посад у псевдодержавній структурі «лнр» і на момент завершення слідства виконував функції «керівника апарату народної ради».

Слідчі дії проводилися співробітниками Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

Скеровано до суду справи трьох колаборантів із «парламенту лнр»

👉 Нагадаємо, що Служба безпеки України завершила досудове розслідування стосовно двох колаборантів, які займають керівні посади в окупаційних підрозділах так званої «поліції» рф на тимчасово окупованих територіях Луганщини.

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