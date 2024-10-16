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ПОЛІТИКА

Північна Корея заявляє про мобілізацію 1.4 млн людей за два дні

Денис Молотов
Денис Молотов
Північна Корея заявляє про мобілізацію 1.4 млн людей за два дні

Північна Корея в середу через північнокорейські державні ЗМІ повідомила, що близько 1.4 мільйона молодих людей, серед яких студенти та члени молодіжної спілки, приєдналися або повернулися до лав армії цього тижня. Як передає агентство Reuters, молодь нібито готова боротися у «священній війні, спрямованій на знищення ворога за допомогою зброї революції».

📢 «Якщо почнеться війна, Південна Корея буде стерта з лиця землі. Оскільки вона хоче війни, ми готові покласти край її існуванню», – повідомляє державне інформаційне агентство KCNA.

Повідомлення про те, що понад мільйон молодих людей вступили до Корейської народної армії всього за два дні, з’явилося на тлі зростання напруженості на Корейському півострові.

Як зазначає Reuters, подібні заяви північнокорейські медіа робили і минулого року. Тоді вони інформували про громадян, які нібито добровільно вступають до армії для боротьби проти Сполучених Штатів.

Згідно з даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, чисельність активної армії Північної Кореї становить приблизно 1,28 мільйона солдатів. Також Північна Корея має 600 тисяч резервістів. Враховуючи населення КНДР, яке становить 26 мільйонів осіб, такі цифри видаються перебільшеними. Однак подібні заяви регулярно використовуються Пхеньяном у пропагандистських цілях.

📌 Раніше, стало відомо, що 15 жовтня Північна Корея зруйнувала шляхом підриву всі дороги, які з’єднували її з Південною Кореєю.

📌 Також варто зазначити, що шостий президент України Володимир Зеленський 13 жовтня заявив про передачу КНДР людей для участі у війні на боці росії проти України.

👉 Нагадаємо, що з прикордонних позицій, розташованих у Брянській та Курській областях на росії, втекли 18 північнокорейських військовослужбовців.

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