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ВІЙНА

Військові Північної Кореї вже тікають з позицій росіян – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Військові Північної Кореї вже тікають з позицій росіян - ЗМІ

З прикордонних позицій, розташованих у Брянській та Курській областях на росії, втекли 18 північнокорейських військовослужбовців. Про це Суспільному повідомили у розвідці України у вівторок, 15 жовтня.

Як зазначають джерела, інцидент трапився за 7 кілометрів від українського державного кордону. Поки що мотиви втечі солдатів із КНДР не з’ясовані, проте російські військові вже розпочали їхні активні пошуки.

📢 «Водночас цю інформацію (про втечу північнокорейців з бойових позицій – ред.) російські загарбники намагаються приховати від свого вищого командування», – підкреслили у розвідці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади російської армії формується так званий “особливий бурятський батальйон”. До його складу планують включити громадян Північної Кореї.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР може відправити своїх військових до України на підтримку росії. Однак, за словами керівника Центру протидії дезінформації РНБО України Андрія Коваленка, повідомлення ЗМІ про підготовку 100 тисяч північнокорейських військових для участі у війні не відповідають дійсності.

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