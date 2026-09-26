Після повторних ударів дата-центр Cosmonova у Києві припинив роботу

Київський дата-центр DC|COSMONOVA припинив роботу через руйнування внаслідок російських атак. Компанія повідомила, що цей об’єкт більше не функціонуватиме, водночас її фахівці продовжують переносити та відновлювати сервіси.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Cosmonova, оприлюдненому в суботу, 26 вересня. Компанія також показала фотографії наслідків ударів.

📢 «На світлинах – наслідки руйнувань, яких зазнав наш Дата-центр DC|COSMONOVA. На жаль, Дата-центр більше не працюватиме. Попри масштаб пошкоджень, ми продовжуємо роботи з локалізації наслідків ураження, часткового переносу та відновлення сервісів. Деталі щодо клієнтського обладнання, яке розміщувалося в Дата-центрі, надаватимемо за можливості. Наразі доступ до ДЦ частково обмежений відповідними службами навіть для фахівців DC|COSMONOVA», – йдеться в повідомленні. Строків завершення відновлення сервісів в останній заяві не названо.

Повторні удари пошкодили дата-центр і мережу компанії

Про пошкодження приміщення Cosmonova повідомила ще 25 вересня. Тоді в компанії зазначали, що працівники не постраждали, а клієнтські дані вдалося зберегти завдяки географічному резервуванню. Сервіси продовжували працювати на резервних майданчиках, хоча користувачів попереджали про можливі перебої.

Однак наступного дня компанія оголосила про нові пошкодження. Зокрема, внаслідок атаки постраждала опорна мережа COSMONOVA|NET, через що частина клієнтів зіткнулася з перебоями в доступі до інтернету.

Згодом Cosmonova підтвердила, що повторне ураження вивело з ладу основне ядро мережі та дата-центр. Команда розпочала відновлення сервісів із резервних географічно віддалених майданчиків. Після цього з’явилася заява про остаточне припинення роботи зруйнованого об’єкта.

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Нагадаємо

Атаки на столицю тривали вночі та вранці 26 вересня. За повідомленням міського голови Віталія Кличка, постраждали п’ятеро людей, яким надали допомогу амбулаторно та на місці.

Наслідки ударів попередньої доби були значно тяжчими. За уточненими даними мера щодо атак 25 вересня, у Києві загинули семеро людей, а кількість постраждалих зросла до 59. У міських лікарнях перебували 25 поранених, один із них — у тяжкому стані. Удень російський безпілотник вдарив по офісній будівлі в Солом’янському районі. Близько 14:43 Кличко та КМВА повідомили про пошкодження фасаду й вибиті вікна. На парковці поруч загорілися автомобілі.