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Під час атаки на Київ пошкоджено павільйон шоу «МастерШеф»

Денис Молотов
Денис Молотов
Під час атаки на Київ пошкоджено павільйон шоу «МастерШеф»

Ранкова атака російських загарбників у середу на столицю України завдала значних пошкоджень павільйону відомого шоу «МастерШеф». Про це увечері 13 листопада повідомив телеканал СТБ.

📢 «Сьогодні вранці, внаслідок чергового ворожого обстрілу, зазнав значних пошкоджень наш легендарний павільйон «МастерШеф»… На щастя, ніхто з людей не постраждав»», — повідомили представники телеканалу у своїх соцмережах.

За словами представників СТБ, попри труднощі, команда активно готується до запуску нового, 15-го сезону популярного проєкту «МастерШеф». Зараз працівники шоу та телеканалу шукають способи швидкого відновлення знімального майданчика.

Наразі на екранах щосуботи транслюється 14-й сезон «МастерШеф». Телеканал повідомив, що за період повномасштабної війни команді вдалося завершити зйомки чотирьох сезонів шоу. Для безпеки були облаштовані два укриття, а павільйон забезпечили автономними джерелами енергії.

Фото руйнувань павільйону також опублікували зірки шоу Ектор Хіменес-Браво та Володимир Ярославський у своїх соціальних мережах.

📌 Російські сили 13 листопада здійснили комбіновану атаку на Київ, використовуючи балістичні та крилаті ракети, а також ударні дрони.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що російські окупаційні війська 13 листопада зробили спробу прорвати лінію оборони Збройних сил України на Куп’янському напрямку. Загарбники використовували техніку та своїх солдатів, переодягнених у форму ЗСУ.

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