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Допомога школярам Сіверськодонецької громади: розширено пільгові категорії

Денис Молотов
Денис Молотов
Допомога школярам Сіверськодонецької громади: розширено пільгові категорії
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

У Сіверськодонецькій громаді розширили перелік пільгових категорій школярів, які можуть отримати одноразову грошову підтримку до навчального року. Розмір допомоги становить 2500 гривень на кожну дитину, яка відповідає умовам програми. Заяви приймають до 30 листопада 2026 року.

Про умови призначення виплати повідомили Сіверськодонецька міська військова адміністрація та Луганська ОВА.

Для отримання підтримки дитина має відповідати одній із трьох умов щодо реєстрації або обліку в громаді:

  • станом на 1 вересня 2026 року її місце проживання зареєстроване на території Сіверськодонецької міської територіальної громади;
  • станом на 1 вересня 2026 року вона перебуває на обліку внутрішньо переміщених осіб в Управлінні соціального захисту населення Сіверськодонецької МВА;
  • станом на 24 лютого 2022 року вона перебувала на обліку ВПО у цьому управлінні та проживала на території Сіверськодонецької громади до початку повномасштабного вторгнення.

За загальними умовами допомогу призначають дітям, які з 1 вересня 2026 року навчаються у закладах загальної середньої освіти Сіверськодонецької громади та перебувають на підконтрольній Україні території.

Які пільгові категорії можуть отримати виплату за навчання в інших громадах

Для визначених пільгових категорій передбачена можливість отримати допомогу також у разі навчання за місцем фактичного проживання. До переліку належать:

  • діти з багатодітних сімей;
  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
  • діти з інвалідністю;
  • діти загиблих Захисників;
  • діти оборонців, які отримали поранення, контузії або травми під час участі в бойових діях у період воєнного стану в Україні.

Дітям цих категорій одноразову матеріальну допомогу виплачують, якщо з 1 вересня 2026 року вони навчаються у школах Сіверськодонецької громади або у закладах загальної середньої освіти за місцем фактичного проживання на підконтрольній Україні території.

Інформацію про необхідні документи та порядок звернення можна знайти в офіційному повідомленні міської військової адміністрації.

☎️ Додаткові роз’яснення щодо оформлення підтримки надають за телефоном

  • 093 415 08 56.

📅 Подати заяву потрібно до завершення прийому — 30 листопада.

👉 Також нагадаємо, що у громадах Луганської області діють місцеві програми підтримки внутрішньо переміщених осіб. Вони передбачають допомогу з працевлаштуванням, компенсацію окремих витрат та підтримку в адаптації до нового місця проживання.

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