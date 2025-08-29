П’ятниця, 29 Серпня, 2025
Перша спеціалізована ракета проти дронів представлена у Швеції

Денис Молотов
Шведська оборонна компанія Saab оголосила про розробку Nimbrix — першої спеціалізованої ракети, створеної для боротьби з безпілотниками. Про це йдеться у пресрелізі виробника.

За даними Saab, нова розробка покликана протидіяти зростаючій загрозі від невеликих дронів на полі бою. Система працює за принципом «вистрілив і забув», що означає відсутність потреби у супроводі цілі до моменту ураження.

📢 «Nimbrix — це наша відповідь на загрози з боку безпілотних літальних апаратів, які загострилися за останні кілька років. Він економічно ефективний, що є критично важливим, враховуючи поширення безпілотних літальних апаратів на полі бою. Nimbrix використовує наш багаторічний досвід протиповітряної оборони, а також гнучкий спосіб реагування на нові потреби», — заявив керівник бізнес-підрозділу ракетних систем Saab Стефан Еберг.

Nimbrix оснащена головкою самонаведення та потужною бойовою частиною. Її дальність становить до 5 км. Завдяки режиму повітряного вибуху ракета здатна знищувати навіть рої безпілотників.

📉 Виробник зазначає, що система відносно недорога, однак вартість наразі не розголошується.

Nimbrix може застосовуватися як наземна система ППО — окремо або у складі більш потужних комплексів. Її можливо встановлювати на різні транспортні засоби чи розміщувати на стаціонарних позиціях.

Перші постачання ракети очікуються у 2026 році, а офіційна презентація відбудеться на виставці DSEI у Лондоні, що проходитиме з 9 по 15 вересня.

☝️ Нагадаємо, раніше у США було представлено аналог іранського дрона «Shahed» 136. Новий американський апарат отримав назву MQM-172 Arrowhead.

👉 Також раніше стало відомо, що в Європейському Союзі дедалі більше говорять про перспективи інвестицій у розвиток української оборонної індустрії. Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс повідомив, що для цього може бути використаний новий механізм позик, розрахований на 150 мільярдів євро.

