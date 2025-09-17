Середа, 17 Вересня, 2025
Пауза в обмінах полоненими між рф та Україною – кремль

Денис Молотов
Денис Молотов
У кремлі підтвердили, що наразі спостерігається певна пауза в обмінах полоненими між росією та Україною. Речник кремля дмитро пєсков наголосив, що тимчасова перерва не означає остаточного припинення таких процесів, і обміни можуть бути відновлені у будь-який момент, якщо для цього з’являться відповідні умови. Про це повідомила пропагандистська російська агенція ТАСС.

Речник пєсков також зазначив, що москва нібито зберігає відкритість до переговорного процесу з Україною, підкреслюючи готовність до дипломатичного врегулювання ситуації. Він додав:

📢 «для рф залишається кращим врегулювання ситуації в Україні політико-дипломатичними засобами».

Раніше міністр закордонних справ росії сергій лалавров висловив думку, що кремлю потрібна «глобальна угода щодо України». Вона, начебто, могла б стати фундаментом для подальших обмінів полоненими та інших домовленостей.

Попри це, у кремлі підкреслюють, що нинішній процес залишається складним і потребує координації з іншими міжнародними партнерами. Водночас москва запевняє, що обміни можуть продовжитися у разі досягнення взаємоприйнятних домовленостей.

☝️ Також нагадаємо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до міжнародних партнерів із закликом покласти край війні росії проти України.

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше.

e-mail: admin@irtafax.com

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"