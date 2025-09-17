Пауза в обмінах полоненими між рф та Україною – кремль

У кремлі підтвердили, що наразі спостерігається певна пауза в обмінах полоненими між росією та Україною. Речник кремля дмитро пєсков наголосив, що тимчасова перерва не означає остаточного припинення таких процесів, і обміни можуть бути відновлені у будь-який момент, якщо для цього з’являться відповідні умови. Про це повідомила пропагандистська російська агенція ТАСС.

Речник пєсков також зазначив, що москва нібито зберігає відкритість до переговорного процесу з Україною, підкреслюючи готовність до дипломатичного врегулювання ситуації. Він додав:

📢 «для рф залишається кращим врегулювання ситуації в Україні політико-дипломатичними засобами».

Раніше міністр закордонних справ росії сергій лалавров висловив думку, що кремлю потрібна «глобальна угода щодо України». Вона, начебто, могла б стати фундаментом для подальших обмінів полоненими та інших домовленостей.

Попри це, у кремлі підкреслюють, що нинішній процес залишається складним і потребує координації з іншими міжнародними партнерами. Водночас москва запевняє, що обміни можуть продовжитися у разі досягнення взаємоприйнятних домовленостей.

☝️ Також нагадаємо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до міжнародних партнерів із закликом покласти край війні росії проти України.