Удар по навчальному закладу в Рівному: багато поранених

Унаслідок російського удару безпілотником по навчальному закладу в центрі Рівного у вівторок, 13 жовтня, поранення дістали 20 людей. Про збільшення кількості постраждалих повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

📢 «Тривають роботи з ліквідації наслідків ранкової атаки. На жаль, кількість поранених зросла до 20», — зазначив очільник області в оновленому повідомленні.

Безпілотник поцілив у навчальний корпус у центральній частині міста. Одразу після удару Коваль повідомив про пошкодження та поранених. На місце прибули екстрені служби.

📢 «Маємо приліт БпЛА в центр міста, в корпус навчального закладу», — заявив він.

У попередньому повідомленні начальник ОВА називав меншу кількість поранених — 14 людей. Саме тоді він уточнив інформацію про стан частини постраждалих.

📢 «На жаль, маємо 14 поранених. Одна людина у важкому стані, троє – середньої важкості», — писав Коваль.

Згодом кількість поранених зросла до 20. Окремих уточнень щодо стану всіх постраждалих у наведеному оновленні немає.

У навчальному корпусі пошкоджено другий поверх і фасад

За інформацією керівника області, удар пошкодив другий поверх будівлі та частину її фасаду. На місці виникла пожежа. Спочатку рятувальники локалізували займання, а пізніше Коваль повідомив, що пожежу повністю ліквідували.

До ліквідації наслідків атаки залучили рятувальників і комунальні служби. На місці також працюють представники Національної поліції та Служби безпеки України.

Міська влада має організувати подвірний обхід, щоб зафіксувати пошкодження та визначити роботи, необхідні для їх оперативного усунення. Обстеження має охопити будинки, які могли постраждати внаслідок удару.

Атака на навчальний заклад сталася вранці після нічного російського обстрілу України. У ніч на 13 жовтня противник застосував балістичні ракети та 108 безпілотників різних типів. Попри роботу протиповітряної оборони, були зафіксовані влучання.

За інформацією ДСНС України:

📢 «У центрі Рівного внаслідок падіння уламків російського БпЛА виникла пожежа в одному з корпусів місцевого навчального закладу! Попередньо, постраждали 20 людей. Інформація уточнюється! Частково пошкоджений другий поверх будівлі. Вогнеборці ліквідували займання. Наразі продовжується розбір та проливка конструкцій. Психологи ДСНС надають допомогу постраждалим та всім, хто її потребує. На місці працюють рятувальники та інші екстрені служби».

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👉 Також нагадаємо, що у понеділок, 12 жовтня, російські війська атакували Вінницю. У місті зафіксували влучання в об’єкт цивільної інфраструктури