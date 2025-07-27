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Папа Римський провів аудієнцію з митрополитом РПЦ Антонієм

Денис Молотов
Денис Молотов
Папа Римський провів аудієнцію з митрополитом РПЦ Антонієм

У Ватикані відбулася зустріч Папи Римського Лева XIV з митрополитом Антонієм, керівником зовнішніх церковних зв’язків московського патріархату. Про це повідомила пресслужба Апостольського престолу в суботу, 26 липня.

📢 «Цього ранку Святий Отець прийняв на аудієнції… Його преосвященство Антонія, митрополита Волоколамського, керівника відділу зовнішніх зв’язків московського матріархату», – йдеться у повідомленні.

За даними інформагентства Reuters, основною темою зустрічі стала ситуація в Україні. Як зазначається, розмова відбулася в межах зусиль, спрямованих на поновлення міжцерковного діалогу, катастрофічно порушеного після повномасштабного вторгнення російських загарбників у 2022 році.

Водночас у московському патріархаті заявили, що сторони торкнулися широкого кола питань, пов’язаних зі станом православно-католицьких взаємин, а також обговорили глобальні конфлікти, зокрема ті, що тривають в Україні та на Близькому Сході.

☝️ Нагадаємо, повідомлялось, що Папа Лев XIV хоче відновити діалог з РПЦ. Також раніше Папа Лев XIV заявив про готовність надати Ватикан як нейтральну платформу для прямого діалогу між Києвом і москвою. Однак російська дипломатія, схоже, не підтримує таку ініціативу.

Зокрема, глава МЗС рф Сергій Лавров наголосив, що «православні країни не можуть вести переговори на католицькому майданчику». Ця позиція вказує на небажання росії приймати умови Заходу. Судячи з усього, кремль надає перевагу переговорам у Стамбулі, де нещодавно відбувся третій раунд українсько-російських зустрічей на рівні делегацій.

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