26 липня у Ватикані відбудеться офіційна аудієнція між Папою Римським Левом XIV та митрополитом Волоколамським Антонієм, головою Відділу зовнішніх церковних зв’язків російської православної церкви (РПЦ). Про це повідомило італійське агентство ANSA у понеділок, 21 липня.

Це буде перша зустріч такого рівня між Ватиканом та РПЦ за понтифікату нового Папи, який зійшов на престол після смерті Франциска.

🤝 Символічна подія після розриву зв’язків через війну

Митрополит Антоній вже представляв московський патріархат на похороні Папи Франциска. Нова зустріч має відкрити шлях до відновлення діалогу, який був перерваний після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році.

Очікується, що на переговорах порушать низку складних тем, зокрема:

позицію РПЦ щодо війни в Україні;

перспективи християнського порозуміння в Європі;

роль Ватикану як посередника у конфліктах.

🕊️ Ватикан як потенційний посередник

Папа Лев XIV неодноразово заявляв про готовність надати Ватикан як нейтральний майданчик для прямих переговорів між Києвом і москвою. Він підкреслював, що Святий Престол — це місце, де навіть найзапекліші вороги можуть почати діалог.

Проте москва демонструє публічну недовіру до подібних ініціатив. Зокрема, глава МЗС рф сергій лавров раніше заявив, що «православні країни не можуть вести переговори на католицькому майданчику».

Так, російська православна церква, очолювана патріархом кирилом, активно підтримала вторгнення в Україну, що викликало серйозне обурення як серед християн у Європі, так і у самому Ватикані.

Після 2022 року Святому Престолу не вдалося зберегти контакт із московським патріархатом. Дипломатичні ініціативи Ватикану не мали успіху через відверто проросійську позицію РПЦ, зокрема щодо окупації українських територій.