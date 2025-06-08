Папа Лев XIV закликав встановити єдину дату Великодня

Під час аудієнції у суботу, 7 червня, Папа Римський Лев XIV виступив з ініціативою встановлення спільної дати святкування Великодня для всіх християнських конфесій. Про це повідомляє Vatican News.

☝️ Заява пролунала на зустрічі з представниками православних та інших некатолицьких східних церков у рамках симпозіуму. Подія присвячена 1700-річчю Першого Нікейського собору. Саме на ньому в 325 році вперше була визначена спільна дата святкування Великодня.

📢 «Цього року, коли усі християни відзначали Великдень в один і той же день, хочу підтвердити відкритість Католицької церкви до пошуку рішення, яке б сприяло спільному святкуванню воскресіння Господа», — заявив Папа.

Він також звернув увагу на негативні наслідки календарних розбіжностей, що розділяють родини та послаблюють християнське свідчення:

📢 «Різниця в календарях не дозволяє християнам спільно відзначати найважливіше свято в літургійному році. Це спричиняє проблеми душпастирства всередині спільнот, розділяє родини і послаблює довіру до нашого свідчення Євангелія».

📅 Цьогоріч, 20 квітня, християни західного і східного обрядів святкували Великдень одночасно — така синхронія трапляється приблизно раз на три-чотири роки.

У рамках продовження екуменічного діалогу, Папа Лев XIV планує у листопаді відвідати місто Ізнік (історична Нікея, Туреччина). Це місце проведення історичного Нікейського собору.

Пропозиція понтифіка свідчить про прагнення Католицької церкви до єдності між християнами у ключових питаннях віри й спільного свідчення перед світом.

☝️ Також нагадаємо, що першу аудієнцію з колегією кардиналів після свого обрання новий Папа Римський Лев XIV присвятив обговоренню викликів, які несе штучний інтелект.