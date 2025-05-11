Папа Лев XIV: ШІ кидає виклик людській гідності та справедливості

Першу аудієнцію з колегією кардиналів після свого обрання новий Папа Римський Лев XIV присвятив обговоренню викликів, які несе штучний інтелект. Як повідомляє Al Jazeera, понтифік підкреслив, що ШІ став однією з найсерйозніших загроз, з якими людство стикається сьогодні.

📢 «Штучний інтелект породжує складні виклики для збереження людської гідності, справедливості та права на працю», — наголосив Папа Лев XIV під час звернення до кардиналів.

Він також пояснив символіку свого імені, обравши його на честь Лева XIII — понтифіка, який очолював Католицьку церкву у 1878–1903 роках. Той виступав за захист прав робітників у добу індустріальної революції. Зокрема у відомому посланні Rerum Novarum 1891 року, де розмірковував про соціальні наслідки стрімкого технологічного прогресу.

У своїй промові новообраний Папа неодноразово згадував свого попередника Франциска, який помер у квітні. Лев XIV підтвердив намір продовжити курс свого попередника, підкресливши:

📢 «Я дотримуюсь бачення Франциска, яке закликає поставити людину в центр будь-якого технологічного поступу».

☝️ Раніше Папа Франциск неодноразово висловлював занепокоєння впливом ШІ на суспільство. Зокрема, він застерігав від ризику перетворення міжлюдських стосунків на алгоритми й закликав укласти міжнародну угоду, яка б регулювала використання штучного інтелекту. У своєму виступі перед лідерами G7 минулого року Франциск наполягав, що застосування ШІ у сфері озброєнь має залишатися під людським контролем.

🔹 Лев XIV вже увійшов в історію як перший Папа Римський родом зі США. Його було обрано 8 травня, вже на четвертому турі голосування конклаву, що розпочався днем раніше.

📌 На тлі церковних дискусій щодо ШІ, технологічний сектор також не стоїть осторонь. Видання The Verge повідомляє, що Microsoft представила функцію «Computer Use» для Copilot Studio. Вона дозволяє ШІ-агентам самостійно керувати як вебсайтами, так і десктопними застосунками — фактично як автоматизованим інтерфейсом взаємодії.