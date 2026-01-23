Орбан звинуватив Зеленського в образах після заяви у Давосі

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан публічно відреагував на слова шостого президента України Володимира Зеленського, сказані під час виступу у Давосі. Відповідну заяву угорський прем’єр оприлюднив на платформі X (колишній Twitter) у четвер, 22 січня.

У своїй публікації Орбан заявив, що Зеленський нібито не хоче або не здатний завершити війну в Україні. Також він назвав висловлювання українського президента «ретельно підібраними образливими словами».

☝️ При цьому Орбан вкотре наголосив, що Угорщина не надаватиме Україні військової допомоги. Водночас він запевнив, що українська сторона й надалі може розраховувати на постачання електроенергії та палива, а також на підтримку українських біженців з боку Будапешта.

На завершення угорський прем’єр заявив, що час «розставить усе на свої місця» і кожен отримає те, на що заслуговує.

📢 Нагадаємо, 22 січня під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Володимир Зеленський заявив, що «кожен віктор, який живе за рахунок коштів Європи і водночас зраджує її інтереси, заслуговує на потиличник», натякаючи на прем’єр-міністра Угорщини.

👉 Також відомо, що шостий президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом обговорював питання гарантій безпеки України, і відповідні домовленості вже фактично готові.