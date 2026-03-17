Операція Епічна лють: Трамп припинив перемовини з Іраном

Операція «Епічна лють» залишається ключовим фактором ескалації між США та Іраном. Вашингтон офіційно відмовився від будь-яких переговорів із Тегераном. Про це повідомляє CNN.

За даними видання, іранські посадовці намагалися встановити контакт із Білим домом через спеціального посланця президента США з питань Близького Сходу Стівом Віткоффом.

Втім Дональд Трамп розпорядився припинити будь-які перемовини та заявив, що військова кампанія триватиме без зупинок.

За інформацією джерел, Трамп також відмовився прийняти пропозиції близькосхідних союзників, які були готові виступити посередниками у питаннях ядерної програми Ірану та припинення бойових дій.

У Білому домі пояснюють таке рішення недовірою до нового верховного лідера Ірану Моджтаба Хаменеї.

☝️ Трамп припустив, що Хаменеї може перебувати у важкому стані або навіть бути мертвим. Новий лідер Ірану не з’являється на публіці після свого призначення. За його словами, відсутність підтверджень щодо стану здоров’я іранського лідера створює невизначеність і ускладнює можливість дипломатичних контактів.

Водночас міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі у соцмережі Х (колишній Twitter) спростував інформацію про спроби налагодити зв’язок із США. За його словами, дані, поширені Білим домом, є маніпулятивними і спрямовані на отримання економічної вигоди шляхом введення в оману світових нафтотрейдерів.

Арагчі також заявив, що дипломатичні зусилля були зруйновані саме військовими діями США. Його останній контакт із Віткоффом відбувся ще до початку масштабної ескалації.

📌 Нагадаємо, раніше Дональд Трамп попереджав союзників по НАТО про можливі серйозні наслідки для альянсу у разі відсутності підтримки в забезпеченні безпеки Ормузької протоки.

📌 Ціни на пальне в США різко зросли та досягли найвищого рівня з жовтня 2023 року. Це відбувається на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.