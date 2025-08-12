Вівторок, 12 Серпня, 2025
Олексій Харченко провів зустріч із молодіжними лідерами Луганщини

Олексій Харченко провів зустріч із молодіжними лідерами Луганщини

Голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко провів зустріч із молодіжними лідерами області. Про це 12 серпня повідомила Луганська ОВА. Під час неформального спілкування з активною молоддю Харченко наголосив:

📢 «Не треба бути корисними владі – треба бути корисними своїй державі!». Ця теза стала ключовою у його зверненні до представників молодіжних рад.

Напередодні Міжнародного дня молоді очільник області взяв участь у засіданні «круглого столу» під назвою «Покоління відновлення». Захід відбувся на молодіжній платформі «Територія успіху», яка діє на базі хабу Старобільської районної державної адміністрації (РДА) в Києві.

Молоді лідери з різних куточків Луганщини приїхали, щоб презентувати свої досягнення і поставити запитання, у вирішенні яких сподіваються отримати підтримку від керівництва області.

Основними темами, що їх хвилювали, стали можливості для стажування й працевлаштування у державних органах. Також формування кадрового резерву для молодих спеціалістів й питання житлового забезпечення.

Олексій Харченко зауважив, що існує безліч механізмів співпраці між молоддю та владою. Він висловив жаль, що молоді активісти не завжди працюють пліч-о-пліч із керівництвом області.

📢 «Механізмів співпраці із владою безліч. І погано, що ви не працюєте з нами пліч-о-пліч. Те бачення, яке я сьогодні почув, відповідає моїм вимогам і підходам», – підкреслив очільник Луганщини.

🏠 Щодо житлових питань голова ОВА порадив молодим людям скористатися державними програмами, які дозволяють громадам компенсувати частину вартості внеску. Він навів приклад жительки Сіверськодонецької громади, яка нещодавно отримала 160 тисяч гривень компенсації — це 50% від першого внеску за кредитом на житло у межах державної програми «єОселя».

✅ Під час зустрічі активісти поділилися власними історіями успіху, реалізованими проєктами та кейсами. Серед них були Микита Горбатенко — член молодіжної ради при Міністерстві економіки України, Роман Білоус — член молодіжної ради при Міністерстві молоді та спорту, а також Ганна Рясна та Данило Дуднік — члени молодіжної ради при Голові Верховної Ради України.

Усі вони працюють над адаптацією молоді з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у приймаючих громадах і намагаються зберегти локальну ідентичність молодих людей, які змушені були залишити свої домівки.

Олексій Харченко пообіцяв всебічну підтримку молодіжним ініціативам та закликав активістів сприяти популяризації проєктів обласної влади, що спрямовані на розвиток Луганщини. Він наголосив на важливості консолідації зусиль молоді і влади для успішного відновлення регіону.

