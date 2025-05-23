П’ятниця, 23 Травня, 2025
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Окупанти збираються знести 10 тисяч приватних будинків у Маріуполі

Денис Молотов
Денис Молотов
Окупанти збираються знести 10 тисяч приватних будинків у Маріуполі

У тимчасово окупованому Маріуполі російська окупаційна адміністрація планує масштабне знесення приватного житла — загалом близько 10 тисяч будинків. Про це повідомила пресслужба Маріупольської міської ради.

За інформацією влади, найбільше знесень заплановано у Лівобережному та Центральному районах міста, які зазнали значних руйнувань під час бойових дій.

📢 «Найбільшу кількість будинків планують знести у Лівобережному та Центральному районах захопленого міста… Зокрема, у планах знести більшість будинків на одній з найстаріших історичних вулиць Торговій. Замість будинків маріупольців тут планується іпотечне будівництво для росіян», — йдеться у повідомленні міськради.

Російська окупаційна влада пояснює плани знесення масштабними руйнуваннями, яких зазнали будівлі під час обстрілів і бомбардувань. Проте у Маріупольській міськраді наголошують, що під приводом «реконструкції» фактично відбувається витіснення місцевого населення та знищення історичної міської забудови.

📊 За даними міської влади, у період російської блокади Маріуполя понад 38 тисяч приватних будинків були пошкоджені, а ще 6,5 тисяч — повністю зруйновані.

🧱 Масштабні плани «відновлення», які просуває росія, у реальності означають повне знесення житлового фонду, що належав українцям, без будь-якої компенсації чи участі колишніх власників.

‼️ Нагадаємо, раніше у захопленому місті окупаційна адміністрація розмістила нову військову базу для російських підрозділів, перекинутих із Ростовської області.

☝️ Також раніше стало відомо, що ранком 23 травня російська армія завдала чергового удару по прикордонному Куп’янську на Харківщині. Унаслідок атаки загинув місцевий житель, ще одного пораненого госпіталізовано у важкому стані.

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