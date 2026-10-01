Дрони рф влучили біля опор Південного мосту в Києві

У Києві в четвер, 1 жовтня, зафіксували два влучання російських безпілотників поблизу опорної частини Південного мосту. Після атаки рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинили. Стан споруди обстежують фахівці КП «Київавтошляхміст». Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

📢 «Два влучання БпЛА поблизу опорної частини Південного мосту. Наразі рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинили», — написав мер.

Як змінився рух метро та наземного транспорту

Згодом у Київській міській державній адміністрації (КМДА) уточнили, що поїзди «зеленої» лінії метро тимчасово курсують лише підземними ділянками:

«Сирець» — «Видубичі»;

«Осокорки» — «Червоний хутір».

Автобуси №22 та №91 перенаправили через Дарницький залізничний міст в обох напрямках.

У КМДА також повідомили про наслідки вибухової хвилі для одного з поїздів метро. Близько 11:30 під час руху до салону через систему вентиляції потрапив пил.

📢 «Пасажири та машиніст не постраждали. Скло й конструкції вагона не пошкоджені», — зазначили в міській адміністрації.

Поїзд доправили до електродепо для додаткового огляду. Обстеження Південного мосту триває.

У Солом’янському районі дрон влучив у школу

Раніше того самого дня російський безпілотник атакував будівлю школи в Солом’янському районі столиці. За інформацією поліції Києва, на момент удару понад 100 учнів та близько 60 працівників закладу перебували в укритті. Попередньо, постраждалих немає.

Влучанням пошкоджено фасад навчального корпусу на рівні третього поверху, після чого виникла пожежа. На місці працювали поліціянти, вибухотехніки та рятувальники ДСНС, які документували й ліквідовували наслідки атаки.

👉 Також нагадаємо, що у соцмережах поширили відео, яке описують як удар російського «шахеда» по лініях електропередачі в Києві.