Жінку в США госпіталізували після невдалої страти: зупинено виконання вироків

У штаті Теннессі 50-річна Кріста Пайк залишилася живою після введення двох доз препарату для смертельної ін’єкції. Страту, яку намагалися провести ввечері 30 вересня, припинили, а засуджену доправили до лікарні. Наступного дня її адвокати повідомили, що вона перебуває у критичному стані та отримує допомогу для порятунку життя. Про це повідомляє Центр інформації про смертну кару.

Після інциденту губернатор Теннессі Білл Лі розпорядився провести незалежну перевірку обставин невдалої страти та призупинив виконання смертних вироків до кінця 2026 року.

Страту розпочали після багатогодинної судової затримки

Виконання вироку у в’язниці Riverbend у Нешвіллі спочатку призначили на 10:00 за місцевим часом. Однак приблизно за годину до початку федеральний апеляційний суд тимчасово зупинив процедуру для розгляду звернення захисту. Близько 18:00 Верховний суд США скасував це рішення, після чого влада штату продовжила підготовку до страти.

Увечері свідки побачили Пайк у камері для виконання вироку, прив’язаною до каталки. Перед початком процедури вона заявила:

📢 «Я покину цей світ так само, як прожила більшу частину свого життя. З любов’ю».

Жінці ввели пентобарбітал — препарат, передбачений протоколом смертельної ін’єкції у Теннессі. Після першого введення процедуру повторили. В екстреному зверненні до суду адвокати повідомили, що після двох доз Пайк не втратила свідомості, продовжувала дихати й мала серцебиття. Свідки також розповідали про звуки хропіння та її скарги на відчуття в руці. Ці обставини наводить Sky News.

О 20:53 присутніх попросили залишити приміщення для свідків. Згодом до в’язниці прибула швидка допомога, яка доправила засуджену до лікарні. Причини, через які виконання вироку завершилося невдачею, мають встановити під час перевірки.

Влада заявила про дотримання протоколу та призначила перевірку

Департамент виправних установ Теннессі стверджує, що працівники виконали всі етапи затвердженого протоколу, погодженого офісом генерального прокурора штату.

📢 «Препарат для смертельної ін’єкції, передбачений протоколом, незмінно демонстрував свою ефективність», — заявили в департаменті.

У відомстві також пояснили, що протокол не дозволяв додаткових процедур понад ті, які вже провели того вечора. Госпіталізацію Пайк підтвердили в офіційному повідомленні департаменту.

Губернатор Білл Лі доручив провести комплексну перевірку із залученням незалежної сторони. Через призупинення страт цього року також не виконають вирок щодо Гері Вейна Саттона, призначений на 3 грудня, повідомляє Tennessee Lookout.

Виконавча директорка Центру інформації про смертну кару Робін Махер у коментарі The New York Times назвала випадок «найгіршим із тих, що ми бачили». Її оцінку також наводить AFP.

Це вже друга невдала спроба виконання смертного вироку в Теннессі у 2026 році. 21 травня штат припинив страту Тоні Карратерса після того, як медичний персонал понад годину намагався забезпечити необхідний внутрішньовенний доступ.

⚖️За що засудили Крісту Пайк і на чому наполягав захист

Пайк засудили до смертної кари за вбивство 19-річної Коллін Слеммер у 1995 році. На момент злочину їй було 18 років. Загибла навчалася разом із нею у центрі професійної підготовки в Ноксвіллі.

Пайк не заперечувала своєї участі у вбивстві. Водночас її адвокати наполягали, що під час призначення покарання належним чином не врахували молодий вік підзахисної, її психічний стан та свідчення про тяжке сексуальне насильство в дитинстві. Про позицію захисту повідомляло Associated Press.

У разі виконання вироку Пайк стала б першою жінкою, страченою у Теннессі за понад 200 років. За даними Центру інформації про смертну кару, які наводить AP, від часу відновлення смертної кари у США в 1976 році в країні стратили 18 жінок.

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