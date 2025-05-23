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Російські війська атакували Куп’янськ: деталі удару та наслідки

Денис Молотов
Денис Молотов
Російські війська атакували Куп’янськ: деталі удару та наслідки

Ранком 23 травня російська армія завдала чергового удару по прикордонному Куп’янську на Харківщині. Унаслідок атаки загинув місцевий житель, ще одного пораненого госпіталізовано у важкому стані. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

📍 Близько 9:20 ранку ворог здійснив обстріл Куп’янська, попередньо застосувавши керовану авіаційну бомбу. Під удар потрапили працівники місцевого комунального підприємства — обидва чоловіки віком близько 60 років.

📢 «Медики зробили все можливе, але одного чоловіка врятувати не вдалося. Наразі лікарі борються за життя другого постраждалого», — зазначив Синєгубов.

⚠️ Нагадаємо, останніми тижнями росія активно нарощує присутність особового складу у прикордонних районах Харківщини. За оцінками українських військових, ворог може готуватися до нової хвилі штурмів.

👉 Також раніше стало відомо, що в ніч проти середи, 21 травня, Суми зазнали удару дронів-камікадзе, внаслідок чого були пошкоджені два промислові підприємства.

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