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В Австрії виявили римське місто з амфітеатром віком майже 1850 років

Денис Молотов
Денис Молотов
В Австрії виявили римське місто з амфітеатром віком майже 1850 років 03
Фото ілюстративне: Інсбруцький університет / 01.10.2026

У Нижній Австрії археологи виявили залишки раніше невідомого римського міста, мешканці якого залишили його приблизно у 180 році нашої ери. Поселення поблизу Дунаю мало заздалегідь сплановану мережу вулиць, великі некрополі та амфітеатр, розрахований приблизно на 8000 глядачів.

Про результати досліджень повідомив Інсбруцький університет. Знахідку зробили в місцевості Штайн, що належить до громади Санкт-Панталеон-Ерла. Науковці припускають, що це міг бути Клаудівіум — населений пункт, згаданий античним географом Клавдієм Птолемеєм.

Сплановане місто поруч із невеликим гарнізоном

Геофізичні обстеження виявили міську забудову площею 25–30 гектарів із регулярною сіткою вулиць. Дослідники вважають, що поселення створювали за єдиним планом. Його масштаби були незвичними для цивільної забудови біля форту, де перебував гарнізон приблизно з 500 військових.

Зазвичай поряд із римськими укріпленнями виникали поселення, які забезпечували потреби солдатів. Однак виявлений комплекс значно перевищував такий формат і, за оцінкою археологів, міг бути важливим міським центром.

Особливе значення має амфітеатр: за розмірами він був співмірним зі спорудою у військовому місті Карнунтум на території сучасної Австрії. Уздовж доріг за межами поселення розташовувалися кладовища. Великий некрополь на північному заході містив поховання, гробниці та кургани, розміри яких можуть свідчити про заможність частини мешканців. Про це йдеться в матеріалах дослідницької команди Forum Donaulimes.

Розташування міста також мало стратегічне значення. Поблизу була переправа через Дунай у районі впадіння річки Айст. Її долина забезпечувала один із найкоротших шляхів між Дунаєм і Влтавою та сприяла торгівлі з територіями за межами Римської імперії.

В Австрії виявили римське місто з амфітеатром віком майже 1850 років 01
Фото ілюстративне: Інсбруцький університет / 01.10.2026
Поселення проіснувало близько ста років

За нинішніми оцінками, заселення цієї території почалося приблизно у 80 році нашої ери. Близько 180 року місто залишили, причому слідів його насильницького знищення дослідники не виявили.

«Наші археологічні знахідки свідчать про те, що приблизно в 180 році н. е. планувалося покинути цю територію. Немає жодних свідчень того, що поселення було знищене», — сказала Барбара Кайнрат, археологиня компанії Research Archaeology.

Однією з можливих причин була зміна військової стратегії імперії. Після смерті Марка Аврелія у 180 році його син Коммод завершив Маркоманнські війни мирною угодою. Дослідники припускають, що тоді римляни вирішили розвивати сусідній Лавріакум, розташований на території сучасного міста Енс.

Знахідки інструментів для бронзового лиття та однакових типів фібул — застібок для одягу — в обох поселеннях свідчать про можливе переселення частини мешканців і ремісників до Лавріакума. Будівельні матеріали покинутого міста згодом розбирали для повторного використання.

Назву Клаудівіум ще належить підтвердити

Клавдій Птолемей у II столітті згадував місто Клаудівіум і наводив координати, які, на думку дослідників, відповідають знахідці біля Штайна. Поруч він позначав річку, що впадала в Дунай із півночі, — нею могла бути Айст.

Однак таке ототожнення поки залишається гіпотезою. Для уточнення назви, історії та функцій міста потрібні подальші дослідження. Наразі геофізичні обстеження доповнили розкопками на окремих ділянках, а довгострокове фінансування робіт ще не забезпечене.

Нагадаємо, у Туреччині також ідентифікували фрагмент глиняної таблички з аккадським клинописом, який належить до однієї з копій Кадешського мирного договору.

👉 Також нагадаємо, що у Єгипті у некрополі Дра Абу ель-Неґа під час розкопок археологи знайшли три гробниці високопоставлених чиновників доби Нового царства, яка тривала з приблизно 1539 по 1077 рік до н.е.

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