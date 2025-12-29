Окупанти розстріляли українських військовополонених

російські воєнні злочинці розстріляли двох полонених українських Захисників у селі Шахове Покровського району Донецької області у суботу, 27 грудня. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.
📢 За даними слідства, під час штурму українських позицій у Шаховому представники держави-агресора захопили в полон двох військовослужбовців Збройних сил України, які виконували бойове завдання на одній із позицій.
☝️ Як зазначили прокурори, окупанти, погрожуючи вогнепальною зброєю, змусили одного з полонених частково роздягнутися, після чого розстріляли обох обеззброєних захисників. Переконавшись, що військовополонені загинули, загарбники зняли одяг і з другого вже вбитого українського оборонця.
Наразі правоохоронці проводять невідкладні слідчі (розшукові) дії для встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його вчинення.
📌 Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей, за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.
- Нагадаємо, наприкінці листопада повідомлялося, що російські загарбники розстріляли п’ятьох українських військовополонених на Донеччині.
- У селищі Удачне, розташованому в Покровському районі Донецької області, військовослужбовець окупаційної російської армії вбив мирного жителя під час спроби евакуації