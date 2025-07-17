Очільника МЗС України призначили Міністром закордонних справ України

Верховна Рада України у четвер, 17 липня, затвердила Андрія Сибігу на посаді міністра закордонних справ у складі нового уряду. Про це стало відомо під час пленарного засідання парламенту у четвер, 17 липня. Також про перепризначення очільника МЗС України повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Телеграм-каналі.

Рішення підтримали 271 народний депутат, лише 1 — проголосував проти, 11 — утримались, ще 31 — не голосував.

📢 “Рада призначила на посаду Міністра закордонних справ Андрія Сибігу. Він до цього працював….Міністром закордонних справ 🤷‍♂️”, – йдеться у дописі народного обранця Железняка.

Таким чином Сибіга, який обіймає посаду глави МЗС з 5 вересня 2024 року — ще в уряді Дениса Шмигаля, у результаті переформатування Кабінету міністрів продовжить керувати зовнішньополітичним відомством уже в уряді нової прем’єрки.

👩‍💼 Новий прем’єр — Юлія Свириденко

Сьогодні ж Верховна Рада призначила Юлію Свириденко прем’єр-міністром України. Її кандидатуру підтримали 262 депутати. Вона стала:

другою жінкою в історії незалежної України, яка очолила уряд;

першою за останні 15 років (після Юлії Тимошенко).

Одразу після цього, парламент затвердив склад нового Кабміну, однак кандидатури міністра оборони та міністра закордонних справ, згідно з Конституцією, вносить президент, тому їх розгляд проходив окремо.