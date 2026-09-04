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Очільник Мінфіну США звинуватив Україну у зростанні цін на нафту

Денис Молотов
Денис Молотов
Очільник Мінфіну США звинуватив Україну у зростанні цін на нафту
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 04.09.2026

Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав атаки України на російські нафтопереробні заводи однією з головних причин світової енергетичної нестабільності. Про це посадовець заявив після особистої зустрічі з міністром фінансів рф антоном сілуановим на саміті G20, повідомляє The New York Times.

📈 За оцінкою американського урядовця, ураження переробних заводів істотно зменшує постачання російського пального на світовий ринок. Це формує суттєвий додатковий дефіцит і тисне на вартість енергоносіїв.

Водночас базовим фактором цінового злету Бессент визначив збройне протистояння між США та Іраном.

📢 «Зараз ми переживаємо енергетичний шок як через війну в Україні – оскільки Україна вирішила, що хоче підривати російські енергетичні активи та нафтопродукти, що створює тиск на зростання цін у глобальному масштабі, так і через конфлікт навколо Ірану», – заявив міністр фінансів США.

📊 Рекордні ціни на пальне та реакція ринків

Коливання на сировинних біржах миттєво позначилися на внутрішніх показниках ключових світових економік.

Ціна еталонної нафти марки Brent на світових торгах підскочила приблизно до 97 доларів за барель.

Паралельно роздрібна вартість дизельного пального на заправках Сполучених Штатів наблизилася до історичних рекордних максимумів.

Захист прямих переговорів із представником Москви

Контакти між представниками урядів США та росії на полях міжнародного саміту викликали гостру хвилю невдоволення європейських союзників Києва.

Глава американського фінансового відомства публічно відкинув зауваження партнерів і підтвердив доцільність переговорного процесу.

📢 «На жаль, цей жахливий конфлікт між росією та Україною – якщо сторони не розмовлятимуть, якщо ми не будемо залучені, то як його можна вирішити? Я знаю, що в деяких європейців залишився неприємний осад, але я вважаю, що дуже важливо підтримувати діалог», – заявив Бессент.

На полях міністерської зустрічі G20 Скотт Бессент та антон сілуанов провели предметну розмову. Сторони зосередилися на обговоренні запропонованого Вашингтоном плану щодо припинення бойових дій в Україні.

👉 Також нагадаємо, що в Україні докорінно змінять алгоритми оповіщення населення про повітряні загрози. Держава запроваджує «жовтий» рівень для дронових нальотів та «червоний» – для небезпеки ракетних чи балістичних ударів.

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