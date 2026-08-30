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В Одесі чоловік застрелив батьків, поранив брата і вчинив самогубство

Денис Молотов
Денис Молотов
В Одесі чоловік застрелив батьків, поранив брата і вчинив самогубство
Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області / 30.08.2026

В Одесі правоохоронці з’ясовують обставини збройного нападу в багатоквартирному будинку. Місцевий житель застрелив своїх літніх батьків, відкрив вогонь по рідному брату, після чого наклав на себе руки. Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Трагічна подія сталася в Київському районі міста у суботу, 29 серпня.

📢 «50-річний чоловік застосував мисливську рушницю і вбив своїх батьків та травмував брата в одному із багатоквартирних будинків у Київському районі міста. Постраждалого госпіталізовано», — поінформували в поліції.

Блокування в помешканні та приїзд спецслужб

Після розправи над рідними нападник зачинився у квартирі та забарикадував двері. Коли до будинку прибули співробітники поліції, зловмисник застрелився із тієї ж самої рушниці.

Пораненого брата медики екстрено доправили до лікарні. Наразі потерпілий перебуває під наглядом лікарів.

Правоохоронці оприлюднили світлини з місця злочину. У квартирі тривають слідчі дії, працюють оперативні працівники, слідчі та криміналісти. Поліція встановлює мотиви збройного нападу.

Інші інциденти із застосуванням зброї

Раніше схожий конфлікт зі стріляниною зафіксували у центрі Дніпра. Біля одного з місцевих закладів сталася масштабна бійка із застосуванням вогнепальної зброї за участі групи відвідувачів та співробітників служби охорони.

👉Також нагадаємо, що Офіс Генерального прокурора України розпочав кримінальне провадження за фактом ворожої атаки на цивільну інфраструктуру Бучанського району Київщини.

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