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Філіп Хргович сенсаційно переміг Мозеса Ітауму та завоював титул IBF

Наталя Соколенко
Наталя Соколенко
Філіп Хргович (фото: Queensberry Promotions)
Філіп Хргович Фото: Queensberry Promotions

Філіп Хргович переміг Мозеса Ітауму технічним нокаутом у дев’ятому раунді та завоював вакантний титул IBF у надважкій вазі. Бій відбувся 29 серпня 2026 року на арені O2 у Лондоні.

Поєдинок став однією з головних сенсацій року в професійному боксі. 21-річний Ітаума, якого вважали одним із найперспективніших супертяжів світу, впевнено розпочав бій і вже у другому раунді відправив Хрговича в нокдаун. Британець працював швидше, добре комбінував удари та тривалий час не дозволяв супернику нав’язати свій темп.

Однак хорват витримав найскладніший відрізок бою. Хргович не відмовився від силового стилю, продовжував тиснути та поступово змусив Ітауму витрачати дедалі більше енергії. Переломним став кінець восьмого раунду: фаворит почав втрачати швидкість і вже не встигав так само ефективно захищатися.

Хргович переламав бій у дев’ятому раунді

У дев’ятій трихвилинці хорват скористався фізичною втомою суперника й обрушив на нього серію потужних ударів. Ітаума опинився біля канатів, після чого рефері Говард Фостер зупинив поєдинок на позначці 2:27 раунду. Тренер британця Бен Девісон також кинув рушник, намагаючись зберегти здоров’я свого бійця.

За офіційним результатом бою, Хргович здобув перемогу технічним нокаутом у дев’ятому раунді. Його професійний рекорд став 21 перемога та одна поразка, зокрема 16 перемог нокаутом.

Ітауму після завершення бою винесли з рингу на ношах і доправили до лікарні для обстеження. За повідомленнями Al Jazeera, британець міг пошкодити коліно. Про серйозний діагноз або тривалий термін відновлення наразі не повідомлялося.

Історичний титул для Хрговича

Хргович став першим представником Хорватії, який завоював титул чемпіона світу в надважкій вазі. Пояс IBF залишався вакантним після того, як його звільнив українець Олександр Усик. Для 34-річного хорвата перемога стала результатом багаторічного очікування титульного шансу та здатності пережити один із найважчих стартів у кар’єрі.

Поразка стала першою в професійній кар’єрі Ітауми. Він не зміг стати другим наймолодшим чемпіоном світу в надважкій вазі після Майка Тайсона, але його виступ до переломного моменту підтвердив високий потенціал. Сам Хргович після бою назвав британця майбутнім дивізіону, водночас підкресливши, що молодому боксеру поки бракує досвіду.

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