ГОЛОВНАВСІ НОВИНИСПОРТ
СПОРТ

Віктор Циганков офіційно перейшов із «Жирони» до «Аякса»

Наталя Соколенко
Наталя Соколенко
Віктор Циганков підписує контракт з «Аяксом» в Амстердамі
Віктор Циганков підписує контракт з амстердамським «Аяксом». Фото: AFC Ajax

Віктор Циганков офіційно став гравцем амстердамського «Аякса». 28-річний вінгер збірної України підписав із нідерландським клубом контракт до 30 червня 2029 року після переходу з іспанської «Жирони».

Про завершення трансферу 27 серпня повідомив офіційний сайт «Аякса». Перехід також підтвердили в «Жироні», яка досягла домовленості з амстердамським клубом щодо трансферу українського футболіста.

Циганков возз’єднався з головним тренером «Аякса» Мічелем Санчесом. Саме під керівництвом іспанського фахівця українець провів один із найкращих відрізків у кар’єрі в «Жироні» та допоміг команді закріпитися серед лідерів іспанського футболу.

Що отримав «Аякс»

Амстердамці підписали гравця, здатного діяти на правому фланзі, створювати моменти для партнерів і зміщуватися в центр атаки. У клубі розраховують, що досвід Циганкова допоможе команді одразу посилити гру, а знайомство з вимогами Мічела спростить адаптацію.

Для українця це вже третій закордонний клуб після київського «Динамо» та «Жирони». У складі «Динамо» Циганков провів понад 200 матчів за першу команду, а в Іспанії зіграв понад 100 офіційних поєдинків. За збірну України він має 67 матчів.

«Аякс» не розкрив фінансових деталей угоди. Нідерландський клуб зазначив, що працює над тим, щоб якнайшвидше зробити українця доступним для заявки. Найближчий матч команди в чемпіонаті Нідерландів запланований на 30 серпня проти «Телстара», однак участь Циганкова в цій грі поки не підтверджена.

Новий етап для футболіста збірної України

Перехід до «Аякса» відкриває Циганкову можливість регулярно виступати в одному з найвідоміших клубів Європи та боротися за трофеї в Нідерландах. Для збірної України трансфер також має значення: вінгер отримує новий конкурентний виклик напередодні важливих міжнародних матчів.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На Дніпропетровщині ввели особливий режим через перелітну сарану

ПОДІЇ

Samsung представила Galaxy S26 FE: 200-мегапіксельної камери немає, зате є One UI 9 і 7 років оновлень

ТЕХНОЛОГІЇ

Єврокомісія погодила виділення Україні 6,1 млрд євро на зброю

ВАЖЛИВО

На фронті за добу відбулося 229 боєзіткнень – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА

На фронті за добу відбулось 254 бої – Генштаб

ВІЙНА

Пів мільярда євро збитків: наслідки масштабних лісових пожеж у Франції

ПОДІЇ

Удар по Нікополю 27 серпня: поранено п’ятеро людей, двоє у важкому стані

ВІЙНА

На Харківщині ворожий БпЛА атакував електропоїзд «Лозова – Харків», є загиблі та важкопоранені

ВАЖЛИВО

9 тисяч вразливих категорій сімей Луганщини отримали соціальні послуги цьогоріч

ЛУГАНЩИНА

Луганський молодіжний конгрес організував у Дніпрі показ стрічки «Друге дихання» про ветеранів війни

ЛУГАНЩИНА

«Барселона» розгромила «Ельче» 5:0 у другому турі Ла Ліги

СПОРТ

Привітання від Дональда Трампа з Днем Незалежності України

ВАЖЛИВО

Через атаки рф Україна втратила понад 1,2 млн підручників – знищені наклади планують відновити до листопада

ПОДІЇ

Держсекретар США Марко Рубіо привітав Україну з 35-ю річницею Незалежності

ВАЖЛИВО

путін розглядає можливість нанесення більш потужних ударів по Києву, зокрема і ядерною зброєю – ЗМІ

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип