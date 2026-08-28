Віктор Циганков офіційно перейшов із «Жирони» до «Аякса»

Віктор Циганков офіційно став гравцем амстердамського «Аякса». 28-річний вінгер збірної України підписав із нідерландським клубом контракт до 30 червня 2029 року після переходу з іспанської «Жирони».

Про завершення трансферу 27 серпня повідомив офіційний сайт «Аякса». Перехід також підтвердили в «Жироні», яка досягла домовленості з амстердамським клубом щодо трансферу українського футболіста.

Циганков возз’єднався з головним тренером «Аякса» Мічелем Санчесом. Саме під керівництвом іспанського фахівця українець провів один із найкращих відрізків у кар’єрі в «Жироні» та допоміг команді закріпитися серед лідерів іспанського футболу.

Що отримав «Аякс»

Амстердамці підписали гравця, здатного діяти на правому фланзі, створювати моменти для партнерів і зміщуватися в центр атаки. У клубі розраховують, що досвід Циганкова допоможе команді одразу посилити гру, а знайомство з вимогами Мічела спростить адаптацію.

Для українця це вже третій закордонний клуб після київського «Динамо» та «Жирони». У складі «Динамо» Циганков провів понад 200 матчів за першу команду, а в Іспанії зіграв понад 100 офіційних поєдинків. За збірну України він має 67 матчів.

«Аякс» не розкрив фінансових деталей угоди. Нідерландський клуб зазначив, що працює над тим, щоб якнайшвидше зробити українця доступним для заявки. Найближчий матч команди в чемпіонаті Нідерландів запланований на 30 серпня проти «Телстара», однак участь Циганкова в цій грі поки не підтверджена.

Новий етап для футболіста збірної України

Перехід до «Аякса» відкриває Циганкову можливість регулярно виступати в одному з найвідоміших клубів Європи та боротися за трофеї в Нідерландах. Для збірної України трансфер також має значення: вінгер отримує новий конкурентний виклик напередодні важливих міжнародних матчів.