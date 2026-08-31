Ілон Маск готовий надати Starlink для ударів по рф – ЗМІ

Американський мільярдер і засновник компанії SpaceX Ілон Маск не виключає надання дозволу Україні на використання супутникового інтернету «Starlink» під час операцій у глибині території росії. Про це повідомляє газета Financial Times із посиланням на власні поінформовані джерела у понеділок, 31 серпня.

За даними видання, бізнесмен озвучив таку позицію під час розмови з ексміністром оборони України Михайлом Федоровим.

Водночас Маск наголосив, що обов’язковою передумовою для увімкнення зв’язку над російською територією є офіційне політичне погодження з боку адміністрації Білого дому.

Переговори Зеленського з Трампом та позиція Києва

Питання роботи супутникового обладнання над російськими військовими базами вже підіймалося на найвищому рівні.

Раніше журнал The Atlantic повідомив, що 28 липня під час закритих консультацій у Білому домі шостий президент України В.О. Зеленський передав відповідне прохання Президенту США Дональду Трампу.

Українська сторона прагне застосовувати «Starlink» для точного ураження ворожих комплексів та пускових установок балістичних ракет безпосередньо у місцях їхнього базування.

Зміна риторики на тлі застережень щодо ескалації

Донедавна позиція засновника SpaceX щодо військових операцій на російській території залишалася жорсткою.

У засобах масової інформації неодноразово зазначали, що Ілон Маск виступав проти таких ударів через побоювання прямої ескалації бойових дій.

Нинішній сигнал свідчить про те, що ключовий важіль ухвалення фінального рішення компанія повністю делегує керівництву Сполучених Штатів.

👉 Також нагадаємо, що шостий президент України В.О. Зеленський підписав указ про нагородження американського підприємця та засновника компаній «SpaceX» і «Tesla» Ілона Маска орденом Свободи.