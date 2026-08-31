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Атака на Київ і область: поранені й масштабні пожежі на складах

Денис Молотов
Денис Молотов
Атака на Київ і область: поранені й масштабні пожежі на складах 07
Фото: наслідки російських атак на Київ та область / ДСНС України / 31.08.2026

Унаслідок ворожої повітряної атаки на столицю та Київську область поранено шестеро цивільних людей. Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у понеділок, 31 серпня.

За словами мера, більшість постраждалих дістали поранення під час вибухів у селі Погреби.

📢 «Шість постраждалих від атаки на столицю… Більшість із них – поранені в селі Погреби. Троє постраждалих перебувають в стаціонарах міських лікарень, у тяжкому стані», — підкреслив Віталій Кличко.

Робота підрозділів ДСНС у Броварському та Бориспільському районах

Після ворожих прильотів рятувальники ліквідують загоряння одразу на кількох логістичних локаціях регіону.

Основні осередки займання зафіксовані у складських приміщеннях на території Броварського та Бориспільського районів.

Для оперативної локалізації вогню та порятунку людей підрозділи ДСНС додатково спрямували на місця прильотів спецтехніку та посилені пожежні розрахунки.

💥Влучання дронів у селі Погреби

Уранці 31 серпня ворожі безпілотники атакували складський сектор у селі Погреби Броварського району.

У результаті падіння та вибухів дронів спалахнула масштабна пожежа на складських площах. За попередніми даними, вогонь охопив логістичні комплекси продуктової мережі АТБ.

Раніше представники екстрених служб повідомляли про чотирьох травмованих жителів Київщини, проте згодом кількість постраждалих зросла до шести. Лікарі продовжують боротися за життя трьох тяжкопоранених пацієнтів.

👉 Також нагадаємо, що від початку доби на фронті відбулося 186 бойових зіткнень. Найактивніше російські війська штурмували позиції Сил оборони на Покровському та Костянтинівському напрямках. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

 

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