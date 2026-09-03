США ведуть консультації з Києвом щодо ліцензії на ракети Patriot

Сполучені Штати Америки обговорюють з українським урядом можливість надання ліцензії на виготовлення ракет-перехоплювачів для зенітних ракетних комплексів «Patriot». Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо у середу, 2 вересня, під час виступу на The Brian Kilmeade Show, пише «Європейська правда».

Очільник американської дипломатії підтвердив активну фазу консультацій, проте застеріг від завищених очікувань щодо термінів постачань.

📢 «Нарощування виробництва, навіть за наявності ліцензії, – це процес, що вимагає кількох років на будівництво відповідних заводів», – сказав держсекретар.

Рубіо акцентував на надзвичайно високій технологічній складності виготовлення протиракетного озброєння.

Через тривалі часові рамки будівництва потужностей юридичний дозвіл не здатен миттєво розв’язати гостру нестачу боєприпасів на полі бою.

⚠️ Застереження Білого дому щодо передачі оборонних технологій

Питання розгортання виробництва американських зенітних комплексів в Україні порушувалося на найвищому рівні.

31 липня президент США Дональд Трамп зазначив, що Вашингтон має бути дуже обережним під час розгляду таких ініціатив.

Раніше також стало відомо, що лідер Білого дому відхилив запит шостого президента України В.О. Зеленського на передачу сотень готових протиракет «Patriot». Американська сторона обґрунтувала це рішення власними пріоритетами безпеки та потребами військових контингентів у близькосхідному регіоні.

👉 Також нагадаємо, що Польща має необхідні потужності та готова розпочати на своїй території виробництво ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем «Patriot». Варшава також допускає співпрацю з Україною у цьому напрямку