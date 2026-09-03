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Ворожий удар по логістичних складах у Дніпрі: загинула людина

Денис Молотов
Денис Молотов
Ворожий удар по логістичних складах у Дніпрі: загинула людина
Фото: наслідки російського удару по Дніпру / Нацполіція України / 03.09.2026

Окупаційні російські війська вдень у четвер, 3 вересня, завдали удару по цивільній інфраструктурі Дніпра. Внаслідок прильоту ворожого озброєння спалахнули склади комерційної логістичної компанії. Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

Ворожий удар по логістичних складах у Дніпрі: загинула людина 06
Фото: наслідки російського удару по Дніпру / Дніпропетровська ОВА / 03.09.2026

За офіційними даними, перші вибухи в обласному центрі пролунали після 11:20.

⚠️ Унаслідок ворожої атаки загинула одна людина. Поранення різного ступеня тяжкості отримали восьмеро цивільних громадян. Медики направили чотирьох постраждалих до лікарень.

📢 «20-річний юнак госпіталізований у важкому стані. Інших поранених зараз обстежують лікарі», – написав очільник ОВА. Згодом посадовець додав уточнення. – «Вже 8 поранених через ворожу атаку на Дніпро. Четверо з них у лікарні. Один постраждалий у важкому стані».

Офіційна інформація Національної поліції України

Слідчо-оперативні групи поліції та експерти негайно прибули на місце влучання ворожих снарядів для надання допомоги й збору речових доказів.

Також за інформацією Національної поліції України: Поліція Дніпра працює на місці ворожої атаки на місто. 3 вересня армія рф здійснила удар по складах логістичної компанії, розташованих в Індустріальному районі міста Дніпра. У результаті удару є загиблий, постраждали восьмеро людей.

Правоохоронці документують наслідки обстрілу, фіксують воєнний злочин та збирають докази для подальшого розслідування.

❗Поліція Дніпропетровщини закликає громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дбати про власну безпеку.

Систематичні прицільні удари по логістиці міста

Окупаційна російська армія атакує складські приміщення у Дніпрі другий день поспіль.

Напередодні, 2 вересня, загарбники поцілили ракетами по продовольчих складах великої торговельної мережі. Рятувальники тоді деблокували з-під завалів тіло загиблого чоловіка, а важкопоранена жінка згодом померла у відділенні реанімації. Ще дев’ятеро містян дістали поранень.

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