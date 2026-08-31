Стрибок цін на нафту: наслідки удару в Ормузькій протоці

Світові енергетичні ринки відреагували зростанням котирувань на нову ескалацію на Близькому Сході. Водночас ф’ючерси на провідні американські фондові індекси пішли на спад через перегляд очікувань щодо монетарної політики у США. Про це повідомляє агентство Bloomberg у понеділок, 31 серпня.

📈 Ціна нафти марки Brent на торгах піднялася на 1,9% і досягла позначки $89,75 за барель.

Поштовхом до зростання цін став удар збройних сил США по військових об’єктах Ірану. За даними Вашингтона, атаковані ракетні установки готувалися для скидання морських мін у стратегічно важливій Ормузькій протоці.

📉 На тлі геополітичного загострення ф’ючерси на індекси S&P 500 і Nasdaq 100 втратили приблизно 0,3%.

Жорсткі сигнали ФРС та зміцнення долара

Додатковий тиск на біржові майданчики спричинили очікування щодо дій Федеральної резервної системи США.

Американський долар зміцнив позиції після виступу очільника ФРС Кевіна Ворша на щорічному економічному симпозіумі в Джексон-Хоулі.

Риторика регулятора посилила прогнози щодо можливого підвищення базової відсоткової ставки вже наступного місяця. Трейдери на ринку оцінюють імовірність такого кроку регулятора у 60%.

📢 «Ринки готуються до нестабільного початку торгового тижня. Геополітичні ризики на Близькому Сході цьому не допоможуть», — прокоментував ринкову динаміку старший аналітик компанії Capital.com Кайл Родда.

Падіння єни та загроза валютних інтервенцій

Високий попит на американську валюту негативно вплинув на азійські ринки.

Японська єна опустилася до одномісячного мінімуму і наразі торгується поблизу психологічного рівня 160 єн за долар.

Інвестори та аналітики уважно стежать за реакцією офіційного Токіо. Учасники торгів не виключають, що влада Японії найближчим часом вдасться до прямих валютних інтервенцій для захисту національної валюти.

👉 Також нагадаємо, що Volkswagen Group, найбільший європейський автовиробник, готується до наймасштабнішої реструктуризації у своїй історії.