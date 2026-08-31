ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Висока оцінка Держдепу США та нові проєкти: як працює шелтер для переселенців із Луганщини в Києві

Денис Молотов
Денис Молотов
Висока оцінка Держдепу США та нові проєкти: як працює шелтер для переселенців із Луганщини в Києві
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Представники Державного департаменту США разом із партнерами з благодійного фонду «Право на захист» здійснили моніторинговий візит до шелтера для внутрішньо переміщених осіб у Києві. Закладом спільно опікуються Луганська обласна державна адміністрація та Лисичанська міська громада.

Локація розташована у гуртожитку Європейського університету. Нині тут проживають близько 370 переселенців.

Американська делегація відзначила об’єкт як один із найкращих на Київщині за рівнем інтеграції та якістю організації побуту для постраждалих громадян.

Комплекс медичних, адміністративних і соціальних послуг

Головною перевагою шелтера є поєднання комфортного проживання з широким спектром необхідних сервісів безпосередньо в одній будівлі.

У приміщенні постійно працюють:

  • Центр життєстійкості Лисичанської міської військової адміністрації;
  • відділення Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП);
  • кабінети сімейного лікаря та педіатра;
  • чергові медична сестра і соціальний працівник.

Мешканці можуть безкоштовно отримати послуги перукаря та швачки.

Крім того, у будівлі розгорнув діяльність Луганський обласний центр комплексної реабілітації «Відродження», фахівці якого надають кваліфіковану допомогу дорослим та дітям.

📝 Підготовка до холодів та меморандум із закладом вищої освіти

Обласна влада продовжує покращувати інфраструктуру прихистку для стабільного проходження осінньо-зимового періоду.

📢 «Для життєзабезпечення ВПО ми створили всі умови, які дозволяють нашим луганцям пережити цей надзвичайно складний період. Наразі встановлюємо потужний генератор, щоб забезпечити стабільну роботу шелтера в осінньо-зимовий період. Маємо донорів, які допомагають із забезпеченням внутрішньо переміщених осіб вітамінами, теплим одягом та продуктами харчування. Важливим напрямом є і подальше партнерство з Європейським університетом — Департамент соціального захисту населення та підтримки ВПО Луганської ОВА підписав Меморандум про співпрацю», — наголосила директорка Департаменту Оксана Волошина.

Плани розвитку релокованих інтернатів області

Під час зустрічі учасники обговорили майбутні напрями гуманітарної та технічної підтримки інших релокованих соціальних установ Луганщини.

Міжнародні партнери висловили готовність сприяти відкриттю нового корпусу Попаснянського обласного психоневрологічного інтернату, який тимчасово функціонує у селищі Красноїльськ Чернівецької області.

Також сторони скоординували кроки щодо належного матеріального забезпечення та функціонування евакуйованого Сватівського обласного будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю.

👉 Також нагадаємо, що у Луганській обласній державній адміністрації (ОВА) відбулося засідання Координаційного центру підтримки цивільного населення. Учасники обговорили хід реалізації «Стратегії демографічного розвитку України на період до 2040 року» та організацію медичної допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО).

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Привітання від Дональда Трампа з Днем Незалежності України

ВАЖЛИВО

рф знищила склад ЮНІСЕФ на Київщині із допомогою для дітей

ВІЙНА

Лондон погодився передати креслення для ракет SCALP для виробництва Україною – ЗМІ

ПОДІЇ

Meta заблокувала іранську ШІ мережу акаунтів впливу на вибори у США

ПОЛІТИКА

9 тисяч вразливих категорій сімей Луганщини отримали соціальні послуги цьогоріч

ЛУГАНЩИНА

росія готується до можливих наслідків нової мобілізації – ГУР та СЗР

ПОДІЇ

На дороги Києва та області виїжджають «фантоми»

ПОДІЇ

Удар по Нікополю 27 серпня: поранено п’ятеро людей, двоє у важкому стані

ВІЙНА

Світоліна розгромила Сієрру та вийшла до другого кола US Open

СПОРТ

Прокуратура розслідує обставини вибухів та детонації на Київщині

КРИМІНАЛ

Україна перемогла Грецію 82:76 і закріпилася на другому місці у відборі на ЧС-2027

СПОРТ

ВАКС відправив під варту ексзаступницю керівника ОП Ірину Мудру

ВАЖЛИВО

Вісім авіаударів по житлових кварталах Краматорська, зросла кількість постраждалих

ВАЖЛИВО

На Київщині зірвали теракт проти керівника підприємства ОПК, ініційовано запит на екстрадицію підозрюваного з Польщі – СБУ

ПОДІЇ

СБУ викрила чотирьох агентів фсб, що шпигували за Силами оборони у Краматорську

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип