Висока оцінка Держдепу США та нові проєкти: як працює шелтер для переселенців із Луганщини в Києві

Представники Державного департаменту США разом із партнерами з благодійного фонду «Право на захист» здійснили моніторинговий візит до шелтера для внутрішньо переміщених осіб у Києві. Закладом спільно опікуються Луганська обласна державна адміністрація та Лисичанська міська громада.

Локація розташована у гуртожитку Європейського університету. Нині тут проживають близько 370 переселенців.

Американська делегація відзначила об’єкт як один із найкращих на Київщині за рівнем інтеграції та якістю організації побуту для постраждалих громадян.

✅ Комплекс медичних, адміністративних і соціальних послуг

Головною перевагою шелтера є поєднання комфортного проживання з широким спектром необхідних сервісів безпосередньо в одній будівлі.

У приміщенні постійно працюють:

Центр життєстійкості Лисичанської міської військової адміністрації;

відділення Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП);

кабінети сімейного лікаря та педіатра;

чергові медична сестра і соціальний працівник.

Мешканці можуть безкоштовно отримати послуги перукаря та швачки.

Крім того, у будівлі розгорнув діяльність Луганський обласний центр комплексної реабілітації «Відродження», фахівці якого надають кваліфіковану допомогу дорослим та дітям.

📝 Підготовка до холодів та меморандум із закладом вищої освіти

Обласна влада продовжує покращувати інфраструктуру прихистку для стабільного проходження осінньо-зимового періоду.

📢 «Для життєзабезпечення ВПО ми створили всі умови, які дозволяють нашим луганцям пережити цей надзвичайно складний період. Наразі встановлюємо потужний генератор, щоб забезпечити стабільну роботу шелтера в осінньо-зимовий період. Маємо донорів, які допомагають із забезпеченням внутрішньо переміщених осіб вітамінами, теплим одягом та продуктами харчування. Важливим напрямом є і подальше партнерство з Європейським університетом — Департамент соціального захисту населення та підтримки ВПО Луганської ОВА підписав Меморандум про співпрацю», — наголосила директорка Департаменту Оксана Волошина.

Плани розвитку релокованих інтернатів області

Під час зустрічі учасники обговорили майбутні напрями гуманітарної та технічної підтримки інших релокованих соціальних установ Луганщини.

Міжнародні партнери висловили готовність сприяти відкриттю нового корпусу Попаснянського обласного психоневрологічного інтернату, який тимчасово функціонує у селищі Красноїльськ Чернівецької області.

Також сторони скоординували кроки щодо належного матеріального забезпечення та функціонування евакуйованого Сватівського обласного будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю.

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👉 Також нагадаємо, що у Луганській обласній державній адміністрації (ОВА) відбулося засідання Координаційного центру підтримки цивільного населення. Учасники обговорили хід реалізації «Стратегії демографічного розвитку України на період до 2040 року» та організацію медичної допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО).